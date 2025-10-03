Trump dá prazo para Hamas aceitar acordo em Gaza: “Última chance”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo até este domingo (5/10) para o Hamas aceitar o acordo de paz na Faixa de Gaza e afirmou que o grupo terá uma “última chance” para o cessar-fogo com Israel. A declaração foi postada nesta sexta-feira (3/10), na rede Thruth Social, onde o líder norte-americano também “profetizou” que haverá paz no Oriente Médio.

“Peço que todos os palestinos inocentes deixem imediatamente esta área de potencial grande morte futura para partes mais seguras de Gaza. Todos serão bem cuidados por aqueles que estão esperando para ajudar. Felizmente para o Hamas, no entanto, eles terão uma última chance“, afirmou. “Um acordo deve ser firmado com o Hamas até domingo à noite, às 18h (horário de Washington, DC)”.

Trump ressaltou que o Hamas tem sido uma “ameaça implacável e violenta” durante muitos anos no Oriente Médio e relembrou o atentado de 7 de outubro de 2023 cometido pelo grupo contra civis israelenses. Ele ainda descreveu que mais de 25 mil “soldados” da organização morreram devido ao ataque e voltou a pedir liberdade aos reféns capturados em Israel.

O massacre em Jerusálem intensificou o conflito com Israel e culminou na morte de 1,2 mil pessoas, assim como o sequestro de israelenses. Como retaliação, Israel determinou o “cerco total” em Gaza, deixando palestinos “presos” sem suprimentos essenciais e ocasionando a morte de muitos em motivo da crise humanitária. No novo acordo, Trump preza por tornar Gaza um território livre de terrorismo para que “palestinos inocentes” não sejam afetados.

O presidente dos EUA ainda descreve que o acordo não pouparia só a vida de palestinos, mas também de combatentes do Hamas. Ele ainda diz que a maioria das lideranças do grupo está “cercada e militarmente presa”, impondo uma ameaça caso não aceitem o acordo.

“Teremos paz no Oriente Médio de uma forma ou de outra. A violência e o derramamento de sangue cessarão. Liberte os reféns, todos eles, incluindo os corpos daqueles que estão mortos”, declarou. “Todos os países assinaram. Se este acordo de última chance não for firmado, um inferno como ninguém jamais viu antes se abaterá sobre o Hamas. Haverá paz no oriente médio de uma forma ou de outra”.

Acordo de paz em Gaza

O plano de paz é composto por 20 pontos e consiste em tornar a Faixa de Gaza um território livre do terrorismo. Caso ambos os lados concordem, as Forças de Defesa israelenses poderão se retirar do enclave palestino, e negociações sobre a libertação dos reféns serão iniciadas.

Um ponto diz respeito ao Hamas, e de seus integrantes, que receberiam “anistia” após o retorno de todos os sequestrados — e da deposição de suas armas. Ainda na Casa Branca, Trump disse que Israel concorda com a proposta.

Além disso, Trump quer criar um órgão que estabeleça a paz em todo Oriente Médio. “Israel tem meu apoio total para enfrentar qualquer ameaça”, afirmou.

O grupo palestino Hamas ainda não se pronunciou sobre a aceitação dos termos, mas as delegações estão em negociação com o principal mediador, o Catar, e a Turquia.