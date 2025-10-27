Trump deseja feliz aniversário a Lula: “Cara muito vigoroso”

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, desejou um feliz aniversário ao mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta segunda-feira (27/10). Trump deu a declaração um dia após o encontro entre os líderes, que foi definida pelo norte-americano como uma “boa reunião”.

“E feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário”, disse Trump a jornalistas.

Trump ainda falou sobre as tarifas aplicadas pelos EUA ao Brasil. “Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver, agora mesmo eles estão pagando 50% de tarifa”, disse.

Mais cedo, Lula também falou sobre os avanços da reunião, e disse que Trump garantiu um acordo. “Ele garantiu que vamos ter acordo e acho que vai ser mais rápido do que muita gente pensa. Estou convencido de que em poucos dias teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre como dizia Gonzaguinha na sua música.”