Trump desembarca na Malásia, e encontro com Lula fica mais próximo

Kuala Lumpur – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou na Malásia na manhã deste domingo (26/10), noite de sábado (25/10), no horário de Brasília. Ele tem uma série de agendas no país asiático, inclusive um encontro previsto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao descer, Trump foi recebido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim. O republicano ainda dançou um pouco diante da apresentação cultural organizada pelo cerimonial malaio.

Trump e Lula participam em Kuala Lampur, como convidados, da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). O encontro ainda não está confirmado oficialmente, mas o governo brasileiro já considera o diálogo, previsto para ocorrer por volta das 18h (7h no horário de Brasília), uma realidade.

A Malásia é tratada por fontes do governo brasileiro como um “terreno neutro”, onde será possível iniciar de fato as negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. São esperadas concessões no setor de carnes, enquanto o norte-americano deve priorizar a desregulação das big techs e a entrada no mercado brasileiro de etanol.

No sábado, tanto Trump quanto Lula afirmaram publicamente o interesse no encontro. Nos bastidores, fontes do governo indicam que a conversa não entrou na agenda oficial para evitar interferências e não alimentar teses de desentendimento em caso de cancelamento.

“Eu acredito que vamos nos encontrar de novo, nos encontramos na [Assembleia Geral das] Nações Unidas, brevemente”, afirmou Trump a jornalistas. Questionado se poderia diminuir a tarifa geral de 50% imposta a produtos brasileiros, o presidente dos EUA indicou que “sim”, mas somente sob “as circunstâncias corretas”.

Lula, que chegou antes na Malásia, reagiu: “Eu espero que aconteça. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Mas tudo depende da conversa. Eu trabalho com otimismo de que a gente possa encontrar uma solução”, disse o petista.

