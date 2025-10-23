23/10/2025
Trump divulga agenda sem encontro com Lula, mas reunião segue no radar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou a agenda dele na Malásia, nesta sexta-feira (24/10), sem previsão de encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos bastidores, no entanto, a comitiva brasileira espera que eles conversem no domingo (26/10) – até o momento, extraoficialmente.

Há um intervalo de tempo livre na agenda de Trump para o domingo, e espera-se que Lula faça o mesmo. Até então, o petista só divulgou a programação desta sexta, com previsão de chegada em Kuala Lampur no fim do dia.

Para o domingo, Trump tem uma agenda às 15h30 para assinatura de acordos com os primeiros-ministros do Camboja e da Tailândia. Em seguida, está previsto, somente, o jantar com os líderes da Asean Summit. Espera-se que a conversa com Lula ocorra antes desse último encontro oficial.

A expectativa é que a conversa entre Lula e Trump dê um pontapé para negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A Casa Branca impôs a retaliação comercial citando o que considera perseguição do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do republicano e condenado por tentativa de golpe de Estado.

Lula na Ásia

Os holofotes da visita do presidente Lula à Ásia estão voltados para esse possível encontro com Trump. A comitiva brasileira, porém, é extensa e tem, na agenda, possíveis acordos nas áreas de tecnologia, mineração, pecuária, aviação e até ambiental, que podem mudar o panorama comercial brasileiro na região.

Há acordos de cooperação sendo formados na Indonésia, como mostrou o Metrópoles, e outros são esperados em Kuala Lampur. A capital da Malásia sedia a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

