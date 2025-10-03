03/10/2025
Trump diz crer em paz com Hamas e cobra cessar-fogo imediato de Israel

Escrito por Portal Leo Dias
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (3/10) que acredita na disposição do Hamas para alcançar uma “paz duradoura” e pediu que Israel interrompa imediatamente os bombardeios em Gaza para permitir o resgate dos reféns em segurança. A declaração foi feita após um comunicado da facção palestina sobre o plano de paz proposto por Washington.

“Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura. Israel deve parar imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez! Agora, é perigoso demais fazer isso. Já estamos em discussões sobre os detalhes que precisam ser resolvidos. Isso não é apenas sobre Gaza, é sobre a tão buscada paz no Oriente Médio”, escreveu Trump em sua conta na Truth Social.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9)Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Reprodução: Instagram
Donald TrumpReprodução: Instagram
Foto/Instagram/@RealDonaldTrump/ Registro de Crime Sexual do Estado de Nova York/AFP
Trump exige divulgação de documentos do caso EpsteinFoto/Instagram/@RealDonaldTrump/ Registro de Crime Sexual do Estado de Nova York/AFP
Reprodução: X
Bolsonaro e Donald TrumpReprodução: X
Foto: Doug Mills/The New York Times
Donald TrumpFoto: Doug Mills/The New York Times

Em nota, o Hamas disse estar disposto a libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, como parte do acordo. Também aceitou transferir a administração da Faixa de Gaza para um organismo palestino independente, formado com base em consenso nacional e apoiado por países árabes e islâmicos.

O grupo, contudo, destacou que não aceitará se desarmar enquanto perdurar a ocupação israelense. “Não haverá desarmamento antes do fim da ocupação”, afirmou um integrante da alta cúpula do Hamas.

A proposta de Trump prevê cessar-fogo imediato, resgate dos sequestrados e uma nova administração política para Gaza. O plano vem sendo discutido com mediação de países árabes e apoio de aliados ocidentais.

