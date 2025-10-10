10/10/2025
Universo POP
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central

Trump diz não ver motivo para se reunir com Xi e ameaça elevar tarifas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-diz-nao-ver-motivo-para-se-reunir-com-xi-e-ameaca-elevar-tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou novas retaliações comerciais contra a China e disse ter “haver motivo” para se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping. A declaração do líder norte-americano aconteceu nesta sexta-feira (10/10) após o governo chinês ampliar o controle das exportações de terras raras.

Em um longo texto publicado na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos acusou a China de tentar manter a comunidade internacional “refém”, tendo em vista que cerca de 90% das terras raras processadas ao redor do mundo são produzidas no país.

Leia também

“Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso”, disse Trump. “Dependendo do que a China disser sobre a ‘ordem’ hostil que acabarem de emitir, serei forçado, como presidente dos Estados Unidos da América, a contra-atacar financeiramente”.

De acordo com o líder norte-americano, tal retaliação pode acontecer por meio de um “aumento massivo” de tarifas sobre produtos chineses importados pelos EUA. Atualmente, a taxa imposta sobre a China gira em torno da casa dos 30%.

A ameaça de Trump acontece um dia após o governo Xi Jinping aumentar a restrições à exportação de terras raras, vitais para setores como o de veículos elétricos e militar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost