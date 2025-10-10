Trump diz não ver motivo para se reunir com Xi e ameaça elevar tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou novas retaliações comerciais contra a China e disse ter “haver motivo” para se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping. A declaração do líder norte-americano aconteceu nesta sexta-feira (10/10) após o governo chinês ampliar o controle das exportações de terras raras.

Em um longo texto publicado na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos acusou a China de tentar manter a comunidade internacional “refém”, tendo em vista que cerca de 90% das terras raras processadas ao redor do mundo são produzidas no país.

“Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso”, disse Trump. “Dependendo do que a China disser sobre a ‘ordem’ hostil que acabarem de emitir, serei forçado, como presidente dos Estados Unidos da América, a contra-atacar financeiramente”.

De acordo com o líder norte-americano, tal retaliação pode acontecer por meio de um “aumento massivo” de tarifas sobre produtos chineses importados pelos EUA. Atualmente, a taxa imposta sobre a China gira em torno da casa dos 30%.

A ameaça de Trump acontece um dia após o governo Xi Jinping aumentar a restrições à exportação de terras raras, vitais para setores como o de veículos elétricos e militar.