Trump diz que Exército destruiu submarino com fentanil. Vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (18/10), que o exército norte-americano destruiu um “enorme submarino de transporte de drogas” que se dirigia ao país. A informação foi divulgada na rede Truth Social, onde ele também publicou um vídeo da operação.

Veja:

Trump alegou que a inteligência dos Estados Unidos confirmou que a embarcação “estava carregada principalmente com fentanil e outros narcóticos ilegais”.

Ele afirmou que havia quatro “narcoterroristas conhecidos a bordo da embarcação”, sendo que dois foram mortos. Os outros dois estão sendo devolvidos aos países de origem, Equador e Colômbia, para detenção e julgamento.

“Pelo menos 25 mil americanos morreriam se eu permitisse que este submarino chegasse à costa”, divulgou Donald Trump.

Leia também

O presidente norte-americano afirmou ainda que “nenhuma força americana foi ferida neste ataque”, que ocorreu sob supervisão dele.

“Os Estados Unidos da América não tolerarão narcoterroristas traficando drogas ilegais, por terra ou por mar. Obrigado por sua atenção a este assunto”, reforçou.

Desde que assumiu o segundo mandato, Trump afirmou que pretende combater o grande fluxo de drogas que entra nos Estados Unidos.