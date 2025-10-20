Trump diz que Hamas será “erradicado” se não cumprir acordo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, se o Hamas não cumprir ou violar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, o governo norte-americano irá “erradicá-lo”. O pronunciamento ocorreu nesta segunda-feira (20/10), durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, após Israel e Hamas trocarem acusações mútuas sobre infringir o plano de paz.

“Pela primeira vez na história, nós fizemos um acordo com o Hamas para que eles sejam muito bons. E eles vão se comportar. Eles vão ser gentis, e, se não, então, nós vamos erradicá-los, se precisarmos. Eles serão erradicados, e eles sabem disso”, ressaltou Trump.

O líder norte-americano acusa o Hamas de não ter compromisso com o que está estabelecido no acordo após Israel afirmar que o grupo não entregou todos os corpos dos reféns. O exército israelense alega que somente 12 corpos de um total de 28 foram devolvidos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bloqueou a principal passagem de ajuda humanitária para Gaza, a cidade de Rafah, e acrescentou que o percurso só será reaberto com a entrega de todos os corpos. Ainda durante o discurso, Trump enfatizou como a organização palestina é hostil e a ameaçou, alegando que se não se comprometerem com o acordo os EUA resolverão com “bastante violência”.

“Este é um grupo violento. Você provavelmente notou nos últimos cem anos. Eles ficaram muito indisciplinados, eles fizeram coisas que não deveriam estar fazendo. E, se eles continuarem fazendo isso, então, nós vamos entrar e resolver isso, e isso vai acontecer muito rapidamente, e bastante violentamente, infelizmente”, afirmou.

Em resposta às acusações de violar um cessar-fogo, o Hamas argumentou que há dificuldade em encontrar e retirar os corpos devido aos escombros deixados na Faixa de Gaza.