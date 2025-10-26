26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Trump diz que “se sente mal” por Bolsonaro, mas despista se ex-presidente será pauta de reunião

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-diz-que-“se-sente-mal”-por-bolsonaro,-mas-despista-se-ex-presidente-sera-pauta-de-reuniao

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump falou sobre a recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Malásia neste domingo (26/10). Questionado por jornalistas, o norte-americano afirmou que “se sente mal” pelo o que ocorreu com Bolsonaro, mas ao ser questionado por jornalistas se a condenação por golpe de estado do ex-presidente seria pautada na reunião afirmou que “não era da conta” dos profissionais de imprensa.

“Sempre gostei dele (Bolsonaro). Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa, já passou por muita coisa”, afirmou Donald Trump.

Veja as fotos

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Ricardo Stuckert
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Ricardo Stuckert
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Reprodução: Redes Sociais
Trump e Eduardo BolsonaroReprodução: Redes Sociais
Eduardo Bolsonaro - Internet Reprodução
Eduardo Bolsonaro – Internet Reprodução
Foto: Alan Santos/PR
Donald Trump e Jair BolsonaroFoto: Alan Santos/PR

Leia Também

Márcio Rosa, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou em coletiva após o fim da reunião que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ser citado “lateralmente”, no entanto, sem exigências por parte da comitiva americana.

Lula pediu a Trump que as autoridades brasileiras sancionadas na Lei Magnitsky por conta da condenação do ex-presidente fossem revogadas, afirmando que as punições eram “injustas” e que o julgamento de condenação por golpe de estado teria respeitado o devido processo legal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost