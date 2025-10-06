Trump elogia conversa com Lula e projeta nova fase nas relações entre Brasil e EUA

Donald Trump afirmou que teve “uma ótima conversa telefônica” com o Presidente Lula na manhã desta segunda-feira, 6, destacando que o tema central da interlocução foi a economia e o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Trump, ambos os líderes exploraram uma série de pautas de interesse comum, com a intenção de aprofundar os laços econômicos e promover novas discussões. Ele ressaltou que pretende manter novos encontros, tanto em solo brasileiro quanto nos EUA, como forma de fortalecer a parceria entre as duas nações.

Em tom otimista, Trump disse: “Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos”. A declaração reforça a disposição de ambos os governos em apostar na cooperação comercial e econômica, e sinaliza que a agenda diplomática entre os dois países deverá ganhar corpo nos próximos meses.

A reaproximação entre os líderes também pode abrir caminho para novos acordos em áreas estratégicas, como energia, infraestrutura, tecnologia e meio ambiente. Analistas avaliam que o diálogo direto entre Trump e Lula, mesmo em contextos políticos distintos, é um indicativo de pragmatismo nas relações internacionais e pode representar uma oportunidade para reposicionar o Brasil no cenário global com apoio norte-americano.