Trump embarca para Israel e diz que reféns podem ser libertados antes

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou neste domingo (12/10), durante embarque rumo a Israel, que os reféns israelenses em Gaza “podem ser libertados um pouco antes do previsto”. A expectativa é que, no início da manhã dessa segunda-feira (12/10), o Hamas libere os reféns mantidos na região e que Israel, em troca, transfira os prisioneiros palestinos.

A previsão é que a troca de reféns e prisioneiros ocorra a partir das 8 horas, no horário local – por volta de 2h da manhã, no horário de Brasília.

Antes de embarcar no Air Force One, o avião da presidência norte-americana, neste domingo, Trump afirmou que “todo mundo está muito animado” com a primeira fase do cessar-fogo do conflito, que durou dois anos.

Assista:

“Isso nunca aconteceu antes. Normalmente, se você tem um celebrando, o outro não está, o outro é o oposto”, disse. “Esta é a primeira vez que todo mundo está surpreso e eles estão emocionados, e é uma honra estar envolvido”.

Leia também

Em território israelense, Trump vai se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, encontrar familiares dos reféns mantidos pelo Hamas e fazer um discurso no Knesset, o parlamento de Israel, localizado em Jerusalém.

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, declarou, em entrevista a NBC News, que os reféns israelenses podem ser libertados de Gaza “a qualquer momento”.

Cessar-fogo

O fim da guerra entre Israel e Hamas foi anunciado na quinta-feira (9/10) por Trump, e o cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira (10/10).

A primeira fase do acordo inclui a libertação de todos os reféns em troca de presos palestinos e o recuo parcial do exército israelense.

Dos 48 israelenses detidos em Gaza, a estimativa é que pelo menos 20 ainda estejam vivos. Depois do retorno dos reféns do Hamas, está prevista a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos.

Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz, proposto pelo presidente dos EUA e negociado com atuação do Egito, do Catar e da Turquia, começarão a ser tratados.

Libertação de reféns

Segundo a porta-voz da gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Shosh Bedrosian, os reféns israelenses serão entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha e levados a uma área controlada pelas Forças de Defesa de Israel dentro de Gaza. O transporte será realizado pela entidade humanitária com seis a oito carros.

De acordo com Bedrosian, depois que os reféns estiverem no local determinado, eles serão transferidos para a base de Re’im, no sul de Israel, onde encontrarão os familiares.