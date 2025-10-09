Trump: EUA eleva pressão sobre Rússia para encerrar guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9/10) que os EUA e seus aliados ocidentais estão aumentando a pressão sobre a Rússia para chegar a um acordo no conflito da Ucrânia. A declaração foi dada durante reunião com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, na Casa Branca.

“Estamos aumentando a pressão. Estamos aumentando juntos. Estamos todos aumentando”, disse Trump.

O republicano também destacou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tem sido “excelente” e que os EUA estão “vendendo muitas armas à aliança”, acrescentando que a maioria delas “vai para a Ucrânia”.

A declaração do republicano, fazendo referência a armamentos que Kiev recebe do governo norte-americano, acontece em um momento delicado na relação EUA-Rússia.

Na terça-feira (7/10), o Kremlin classificou como uma “espiral séria de escalada” a possibilidade de os Estados Unidos enviarem mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia. O porta-voz Dmitry Peskov alertou que os projéteis “podem ser equipados com ogivas nucleares” e que o fornecimento “agravaria os riscos de confronto direto entre as potências”.

A troca de declarações ocorre menos de dois meses após a cúpula entre Trump e Vladimir Putin, no Alasca, que havia sinalizado uma tentativa de reaproximação diplomática. Desde então, os dois líderes vêm trocando críticas públicas. Enquanto Trump chamou a Rússia de “tigre de papel”, Putin rebateu dizendo que “talvez a própria Otan seja o verdadeiro tigre de papel”.

Pressão sobre fim do conflito na Ucrânia

A fala sobre pressionar a Rússia a encerrar a guerra que já perdura no leste europeu ha mais de três anos, ocorre logo após Trump anunciar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, acordo que, segundo ele, representa “um avanço significativo no Oriente Médio”.

O presidente afirmou que “a guerra em Gaza chegou ao fim” e prometeu acompanhar pessoalmente a assinatura do acordo, que prevê reconstrução da Faixa de Gaza e troca de reféns.

Trump comparou o momento de distensão no Oriente Médio à guerra no Leste Europeu e afirmou acreditar que a crise entre Rússia e Ucrânia poderia ser resolvida rapidamente, caso houvesse “vontade política de ambas as partes”.

Putin e Trump no Alasca em agosto de 2025

Encontro entre Trump e Putin teve várias pautas

Encontro entre Putin e Trump

