Trump extingue Dia dos Povos Indígenas e restaura feriado de Colombo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nessa quinta-feira (9/10) uma proclamação que restaura, oficialmente, o Dia de Colombo, encerrando a homenagem aos Povos Indígenas criada durante o governo de Joe Biden, em 2021.

“Estamos de volta com o Dia de Colombo […] amamos os italianos”, afirmou Trump em reunião de gabinete após a assinatura. “Nossa nação agora respeitará uma verdade simples: Cristóvão Colombo foi um verdadeiro herói americano, e todo cidadão é eternamente grato à sua determinação implacável”, completou.

Em 2021, o então presidente Joe Biden criou oficialmente uma proclamação federal reconhecendo o Dia dos Povos Indígenas, celebrado na mesma data do Dia de Colombo (12 de outubro), para homenagear os povos nativos norte-americanos e reconhecer os impactos da colonização.

Com a proclamação desta quinta, Trump revogou a nova celebração e restaurou o foco exclusivo no Dia de Colombo, em linha com sua agenda conservadora e revisionista, que busca reverter políticas consideradas “progressistas” ou “woke” do governo anterior.

