trump-garante-pagamento-de-militares-durante-shutdown-do-governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (15/10) uma ordem executiva que determina ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, o pagamento de salários aos militares da ativa, mesmo com o shutdown completando sua segunda semana em vigor. A medida foi tomada após preocupações de que os militares da ativa perderiam seu primeiro pagamento devido à paralisação.
O memorando emitido pela Casa Branca orienta o Pentágono a usar fundos disponíveis para pagar membros do serviço militar em atividade, incluindo reservistas em serviço ativo. Além disso, o governo planeja continuar pagando agentes do FBI durante a paralisação, segundo o diretor do órgão, Kash Patel.
Crise interna
Segundo um oficial do Departamento de Defesa, o Pentágono precisou realocar cerca de 6,5 bilhões de dólares de outros fundos para garantir o repasse aos integrantes da ativa.
A medida que não resolve a paralisação, pode auxiliar a contornar a crise. Muitos militares já haviam se preparado para a possibilidade de atraso, recorrendo a linhas de crédito especiais oferecidas por bancos parceiros, como o Navy Federal, que liberou empréstimos a 0% de juros para quem não recebesse no prazo.
No memorando de segurança nacional assinado pelo republicano, o presidente afirma que permitir que as forças armadas fiquem sem pagamento “representa uma ameaça séria e inaceitável à prontidão militar e à capacidade de nossas Forças Armadas de proteger e defender nossa nação”.
Ele determinou que os fundos usados para pagamento devem ser aqueles que “tenham uma relação razoável e lógica com o pagamento e subsídios do pessoal militar, consistente com a lei aplicável”.
Pentágono “socorreu” militares
De acordo com um porta-voz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, os recursos para os salários militares serão retirados de fundos de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono, disponíveis por até dois anos. Legisladores bipartidários vinham tentando aprovar uma medida independente para garantir os salários durante o shutdown, mas sem sucesso.
O memorando de Trump orienta ainda que, após a conclusão da paralisação, todos os esforços devem ser feitos para ajustar as contas de financiamento do Departamento de Guerra, assegurando a continuidade das operações e atividades planejadas da paralisação.
A ordem executiva representa uma solução emergencial que evita o atraso imediato dos pagamentos, mas não encerra a incerteza sobre os efeitos prolongados da paralisação sobre militares, reservistas e civis ligados à defesa nacional.