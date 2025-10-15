trump-garante-pagamento-de-militares-durante-shutdown-do-governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (15/10) uma ordem executiva que determina ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, o pagamento de salários aos militares da ativa, mesmo com o shutdown completando sua segunda semana em vigor. A medida foi tomada após preocupações de que os militares da ativa perderiam seu primeiro pagamento devido à paralisação.

O memorando emitido pela Casa Branca orienta o Pentágono a usar fundos disponíveis para pagar membros do serviço militar em atividade, incluindo reservistas em serviço ativo. Além disso, o governo planeja continuar pagando agentes do FBI durante a paralisação, segundo o diretor do órgão, Kash Patel.

Crise interna

Segundo um oficial do Departamento de Defesa, o Pentágono precisou realocar cerca de 6,5 bilhões de dólares de outros fundos para garantir o repasse aos integrantes da ativa.

A medida que não resolve a paralisação, pode auxiliar a contornar a crise. Muitos militares já haviam se preparado para a possibilidade de atraso, recorrendo a linhas de crédito especiais oferecidas por bancos parceiros, como o Navy Federal, que liberou empréstimos a 0% de juros para quem não recebesse no prazo.

No memorando de segurança nacional assinado pelo republicano, o presidente afirma que permitir que as forças armadas fiquem sem pagamento “representa uma ameaça séria e inaceitável à prontidão militar e à capacidade de nossas Forças Armadas de proteger e defender nossa nação”.

Ele determinou que os fundos usados para pagamento devem ser aqueles que “tenham uma relação razoável e lógica com o pagamento e subsídios do pessoal militar, consistente com a lei aplicável”.

Segurança de Israel nunca mais será ameaçada, afirma Trump

Presidente Donald Trump no Air Force One

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Pentágono “socorreu” militares

De acordo com um porta-voz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, os recursos para os salários militares serão retirados de fundos de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono, disponíveis por até dois anos. Legisladores bipartidários vinham tentando aprovar uma medida independente para garantir os salários durante o shutdown, mas sem sucesso.

O memorando de Trump orienta ainda que, após a conclusão da paralisação, todos os esforços devem ser feitos para ajustar as contas de financiamento do Departamento de Guerra, assegurando a continuidade das operações e atividades planejadas da paralisação.

A ordem executiva representa uma solução emergencial que evita o atraso imediato dos pagamentos, mas não encerra a incerteza sobre os efeitos prolongados da paralisação sobre militares, reservistas e civis ligados à defesa nacional.