15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Trump garante pagamento de militares durante shutdown do governo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-garante-pagamento-de-militares-durante-shutdown-do-governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (15/10) uma ordem executiva que determina ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, o pagamento de salários aos militares da ativa, mesmo com o shutdown completando sua segunda semana em vigor. A medida foi tomada após preocupações de que os militares da ativa perderiam seu primeiro pagamento devido à paralisação.

O memorando emitido pela Casa Branca orienta o Pentágono a usar fundos disponíveis para pagar membros do serviço militar em atividade, incluindo reservistas em serviço ativo. Além disso, o governo planeja continuar pagando agentes do FBI durante a paralisação, segundo o diretor do órgão, Kash Patel.

Leia também

Crise interna

Segundo um oficial do Departamento de Defesa, o Pentágono precisou realocar cerca de 6,5 bilhões de dólares de outros fundos para garantir o repasse aos integrantes da ativa.

A medida que não resolve a paralisação, pode auxiliar a contornar a crise. Muitos militares já haviam se preparado para a possibilidade de atraso, recorrendo a linhas de crédito especiais oferecidas por bancos parceiros, como o Navy Federal, que liberou empréstimos a 0% de juros para quem não recebesse no prazo.

No memorando de segurança nacional assinado pelo republicano, o presidente afirma que permitir que as forças armadas fiquem sem pagamento “representa uma ameaça séria e inaceitável à prontidão militar e à capacidade de nossas Forças Armadas de proteger e defender nossa nação”.

Ele determinou que os fundos usados para pagamento devem ser aqueles que “tenham uma relação razoável e lógica com o pagamento e subsídios do pessoal militar, consistente com a lei aplicável”.

5 imagensSegurança de Israel nunca mais será ameaçada, afirma Trump Presidente Donald Trump no Air Force OneO presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de QuanticoPresidente dos Estados Unidos, Donald TrumpFechar modal.1 de 5

Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images2 de 5

Segurança de Israel nunca mais será ameaçada, afirma Trump

Chip Somodevilla/Getty Images3 de 5

Presidente Donald Trump no Air Force One

Anna Moneymaker/Getty Images4 de 5

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico

Andrew Harnik/Getty Images5 de 5

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Alex Wong/Getty Imagens

Pentágono “socorreu” militares

De acordo com um porta-voz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, os recursos para os salários militares serão retirados de fundos de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono, disponíveis por até dois anos. Legisladores bipartidários vinham tentando aprovar uma medida independente para garantir os salários durante o shutdown, mas sem sucesso.

O memorando de Trump orienta ainda que, após a conclusão da paralisação, todos os esforços devem ser feitos para ajustar as contas de financiamento do Departamento de Guerra, assegurando a continuidade das operações e atividades planejadas da paralisação.

A ordem executiva representa uma solução emergencial que evita o atraso imediato dos pagamentos, mas não encerra a incerteza sobre os efeitos prolongados da paralisação sobre militares, reservistas e civis ligados à defesa nacional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost