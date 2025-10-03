Trump impõe prazo de 72 horas ao Hamas para aceitar acordo de paz em Gaza

03/10/2025
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um ultimato ao Hamas para que aceite até este domingo (5) o plano de paz proposto por Washington para a Faixa de Gaza. Segundo ele, caso o grupo rejeite a proposta, enfrentará “um inferno como nunca visto antes”.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) na rede Truth Social, onde Trump fixou 18h, no horário local, como limite para a resposta — o que corresponde às 19h em Brasília. “Todos os países assinaram! Se este acordo de última oportunidade não for aceito, um inferno vai se instalar contra o Hamas”, escreveu.

Na mesma publicação, o presidente norte-americano pediu que civis palestinos deixem “imediatamente” as áreas consideradas de risco, orientando-os a buscar refúgio em regiões mais seguras. Entretanto, ele não detalhou quais locais poderiam servir de destino.

Hamas analisa proposta, mas ainda não apresentou resposta oficial ao ultimato

O plano de paz, apresentado na segunda-feira (30) ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, prevê cessar-fogo imediato, libertação de reféns em até 72 horas, desarmamento do Hamas, retirada gradual das tropas israelenses e a criação de uma autoridade transitória, que seria supervisionada pelo governo americano.

Até o momento, o Hamas declarou apenas que está avaliando a proposta e ainda não apresentou uma resposta oficial ao ultimato. Paralelamente, os EUA vêm sugerindo que uma “zona humanitária” em Al-Mawasi, na costa de Gaza, funcione como área de deslocamento seguro para civis afetados pelo conflito.

O ultimato ocorre em meio a uma escalada de violência na região. Israel intensificou sua ofensiva desde meados de setembro, especialmente na Cidade de Gaza, considerada pelo governo israelense o último reduto do Hamas. A guerra, iniciada em outubro de 2023, já deixou dezenas de milhares de mortos e agravou a crise humanitária que atinge os cerca de dois milhões de habitantes do enclave.

