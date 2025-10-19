Trump ironiza protestos com vídeo gerado por IA e afirma: “Não sou rei”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, neste domingo (19/10), um vídeo feito com inteligência artificial para ironizar os protestos “No Kings” (“Sem Reis”), realizados no dia anterior em várias cidades americanas e europeias. Na montagem, divulgada em sua rede social, ele aparece usando uma coroa e pilotando um avião militar identificado com os dizeres “King Trump” (“Rei Trump”), enquanto lança bombas em formato de fezes sobre grupos de manifestantes.

A publicação foi a primeira reação pública do presidente às manifestações que tomaram as ruas de cidades como Nova York, Boston, Atlanta, Chicago, Washington e Los Angeles. Ainda no domingo, em entrevista à Fox News, Trump declarou: “Estão se referindo a mim como rei. Eu não sou um rei.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Dee Cahill, de Margate, na Flórida, segura um cartaz com os dizeres “No Kings” enquanto participa de um protesto pró-democracia e anti-Trump em frente à propriedade de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach (Flórida) Reprodução/AP Photo/Rebecca Blackwell, File Manifestantes se reúnem próximo ao Capitólio dos Estados Unidos durante o protesto “No Kings” contra as políticas do presidente Donald Trump, em Washington, D.C Reprodução/REUTERS/Leah Millis Donald Trump Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Os atos, que contaram com bandas marciais, cartazes e faixas com o preâmbulo “We, the people” (“Nós, o povo”) da Constituição americana, foram marcados por críticas ao que organizadores chamam de um avanço autoritário do Executivo. “A forma com que o governo vem confrontando o Congresso e os tribunais é um deslize rumo ao autoritarismo”, afirmaram em nota.

Esta foi a terceira grande mobilização desde o retorno de Trump à Casa Branca, ocorrendo em meio a uma paralisação do governo (“shutdown”) provocada pelo impasse no Congresso sobre o orçamento federal. O bloqueio orçamentário levou ao fechamento de serviços públicos e deixou milhares de servidores em licença temporária, enquanto trabalhadores essenciais seguem sem garantia de pagamento.

Em Washington, o veterano da Guerra do Iraque Shawn Howard afirmou à agência Associated Press que decidiu participar dos protestos por temer o enfraquecimento das instituições democráticas.

“Nunca participei de uma manifestação, mas ver o desrespeito à lei me motivou. As detenções migratórias sem devido processo e o uso de tropas em cidades americanas são atitudes antidemocráticas e sinais de erosão da democracia”, declarou.

O Partido Republicano classificou os protestos como “antiamericanos” e minimizou o impacto das mobilizações. Enquanto isso, o vídeo de Trump segue repercutindo entre críticos e apoiadores, reacendendo o debate sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial por líderes políticos em meio a tensões internas e crises institucionais.