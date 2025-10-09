09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Trump merece o Nobel da Paz muito mais do que Barack Obama

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-merece-o-nobel-da-paz-muito-mais-do-que-barack-obama

A primeira fase do acordo de paz entre os terroristas do Hamas e o estado democrático de Israel, mediado por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, prevê o cessar-fogo e a troca de prisioneiros palestinos pelos reféns judeus.

Prisioneiros por reféns, não “prisioneiros por prisioneiros”, como escreveu o Hamas no seu comunicado de ontem. Como a linguagem é também arma, e poderosa, não se pode simplesmente ecoar o que dizem os terroristas.

Os integrantes do Hamas não deixarão de ser facínoras, nem tampouco os cúmplices da Jihad islâmica, do Hezbollah libanês e da facção criminosa dos Houthis iemenistas.

Facinoroso continuará a ser também o regime dos aiatolás iranianos, que financiava toda essa escumalha anti-israelense e antissemita.

Toda essa gente saiu derrotada militarmente da guerra com Israel, que mostrou mais uma vez o seu impressionante poder bélico, secundado pela ajuda americana, além da sua extraordinária capacidade estratégica e de infiltração nas fileiras inimigas — o episódio dos pagers do Hezbollah, que explodiram nos bolsos e nas mãos dos terroristas, é mais um feito cinematográfico dos israelenses.

A derrota de Israel ocorreu no campo da propaganda e da diplomacia. O Hamas conseguiu vender aos incautos do Ocidente a mentira de que luta pela existência de um estado palestino que conviva com o estado judaico, bem como a ideia de que se estava praticando um “genocídio” em Gaza.

A aceitação da mentira e do engano foi facilitada pela ressurgência desavergonhada, em escala impensável, do antissemitismo, travestido de antissionismo no discurso trapaceiro da esquerda mundial.

O ódio aos judeus deixou o mundo das sombras, onde estava relegado desde o final da Segunda Guerra, para desfilar abertamente em grandes manifestações de rua, imiscuir-se livremente no cotidiano e multiplicar atentados.

Há, no entanto, culpados que deram pretexto aos antissemitas e aos que, sem o ser, caíram na conversa do Hamas — e pretexto, aqui, não é nunca justificativa. Está se falando do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e dos ultradireitistas que compõem a sua base política.

Se fosse outro o primeiro-ministro, Israel reagiria igualmente de maneira vigorosa ao pogrom que profanou o seu território e vitimou centenas dos seus cidadãos, em um arco de crimes hediondos.

Netanyahu, no entanto, tem contra si o fato de ter feito vista grossa durante anos ao financiamento do Hamas por Irã e Catar, principalmente, parte do seu plano de dividir (ainda mais) os palestinos, afastar definitivamente a ideia de dois estados e promover a ocupação da Cisjordânia.

Pesa ainda a desfavor do primeiro-ministro o interesse exclusivamente pessoal em prolongar a guerra em Gaza para manter afastados de si os processos que pesam contra ele em Israel.

É desonesto ignorar que a guerra teria acabado antes, houvesse o Hamas devolvido todos os reféns já nos primeiros tempos. Mas a intensidade da destruição promovida pelo exército israelense em Gaza passou a ser injustificável ainda em 2024.

A segunda fase do acordo de paz implica a deposição de armas pelo Hamas e a formação de um governo que exclua os terroristas. A ver se e como será implementado.

Tem-se como única certeza que o Hamas e assemelhados só entendem a linguagem da força, e Donald Trump, a quem os terroristas agradeceram no seu comunicado, deixou claro que não hesitará em empregá-la, caso o acordo não se concretize na sua integralidade por entraves colocados pelos palestinos.

Por último, mas não sem importância, é preciso destacar que a mediação do presidente americano foi decisiva para o fim do conflito em Gaza.

Donald Trump deveria receber o Nobel da Paz, com o qual sonha, e isso seria líquido e certo, se ele não fosse tão desagregador em outras frentes, especialmente na interna. Mas, justiça seja feita, o presidente americano merece um Nobel muito mais do que Barack Obama, que recebeu o prêmio em 2009, sem fazer nada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost