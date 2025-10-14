Trump: o único com poder para frear Netanyahu

O cessar-fogo entre Israel e Hamas, que permitiu a troca de reféns e prisioneiros, é visto como um feito “imposto” por Trump sobre o primeiro-ministro Netanyahu, que resistia a frear a guerra.

De acordo com o professor de política internacional, Paulo Velasco (UERJ), a influência de Trump foi crucial para “dobrar” Netanyahu, aproveitando a posição singular do ex-presidente sobre a direita israelense. A mudança de postura de Trump é interpretada por especialistas como uma jogada personalista para se firmar como um “grande estadista global.”

Entenda: