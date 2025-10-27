Trump parabeniza Lula por 80 anos e diz que reunião foi “ótima”

O presidente dos EUA, Donald Trump, falou sobre reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesse domingo (26/10), e disse que a conversa foi “ótima”. Em conversa com jornalistas, a bordo do avião presidencial Air Force 1, Trump aproveitou para dar os parabéns ao petista, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27/10).

Trump, porém, não quis adiantar qualquer resultado decorrente das negociações entre ele e Lula. “Tivemos uma ótima reunião. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver. No momento, eles estão pagando, eu acho, 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião”, observou.

O bate-papo com os jornalistas foi divulgado pela Casa Branca nesta segunda. Ao falar sobre o presidente brasileiro, Trump fez questão de parabenizá-lo pelo aniversário de 80 anos.

Leia também

“Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. Você sabia? Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e fiquei muito impressionado. Mas hoje é o aniversário dele. Então, feliz aniversário”.

“Rei morto, rei posto”

Também nesta segunda, na Malásia, onde participa da 20ª Cúpula da Ásia do Leste, Lula afirmou que o diálogo com Trump foi positivo e frisou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “coisa do passado”. O petista pontuou que Trump sabe que “rei morto, rei posto”.

“Disse pra ele que foi o julgamento [de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal] sério, com provas contundentes. Disse a gravidade do que tentaram fazer, do plano para matar a mim, meu vice e o ministro Alexandre de Moraes. E que tiveram um direito de defesa que não tive. Ele sabe que rei ‘morto, rei posto’. Bolsonaro faz parte do passado”, afirmou o petista.

O petista ainda ressaltou: quem acreditavam que o governo dele não conseguiria construir uma relação com os EUA “perdeu”. “Está estabelecida a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Quem imaginava quem não ia ter [relação], perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia”, disse.