Trump prevê encontro com Putin em Budapeste nas próximas duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (16/10) que espera se encontrar com o líder russo, Vladimir Putin, em Budapeste, Hungria, nas próximas duas semanas. Anúncio ocorre um dia antes do encontro do republicano com Volodymyr Zelensky, previsto para sexta-feira (17/10) na Casa Branca, em que serão discutidos o apoio militar dos EUA à Ucrânia e sistemas de defesa aérea.

“Eu diria que [a reunião acontecerá] dentro de duas semanas ou mais, bem rápido”, disse Trump.

O presidente norte-americano acrescentou que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, será o anfitrião do encontro e expressou esperança de que a crise na Ucrânia seja resolvida em breve. “Provavelmente me encontrarei com ele nas próximas duas semanas”, reiterou, destacando que, antes da cúpula, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, se reunirá com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para acertar detalhes.

“O vice-presidente [JD Vance], toda a equipe e Steve Witkoff estarão envolvidos”, acrescentou Trump.

Cúpula na Hungria

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, confirmou que Budapeste está pronta para sediar o encontro. “O encontro planejado entre os presidentes americano e russo é uma ótima notícia para os povos amantes da paz do mundo. Estamos prontos!”, escreveu nas redes sociais.

A confirmação do local e o anúncio do calendário da cúpula surgem após declaração do assessor do Kremlin, Yury Ushakov, que informou que Rússia e Estados Unidos começarão “sem demora” os preparativos para a reunião de alto nível.

Segundo Ushakov, a decisão foi tomada durante um telefonema de quase duas horas e meia entre Trump e Putin — o primeiro contato direto entre os líderes em quase dois meses.

“As partes concordaram que representantes das duas nações começariam a trabalhar em uma nova cúpula sem demora”, afirmou o porta-voz russo, descrevendo o telefonema como “muito útil”. O assessor acrescentou que Lavrov e Rubio devem fazer uma ligação nos próximos dias para ajustar os preparativos da cúpula.

Putin e Trump no Alasca em agosto de 2025

Encontro entre Trump e Putin teve várias pautas

Encontro de Trump e Zelensky

Encontro de Trump e Zelensky

Putin e Trump se encontraram pessoalmente pela última vez em agosto, no Alasca, o primeiro encontro entre ambos desde 2019. Na ocasião, não houve avanços concretos, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que “ainda há muito que pode ser feito” com base no diálogo iniciado naquele evento.

O líder do Kremlin reiterou o interesse em uma solução política e diplomática pacífica e acusou o governo ucraniano de recorrer a “métodos terroristas” contra civis e infraestrutura energética. Já Trump destacou a necessidade de “uma paz rápida na Ucrânia” e sugeriu que o fim da guerra poderia abrir “enormes perspectivas de cooperação econômica” entre Washington e Moscou.