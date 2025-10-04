Trump propõe moeda de US$1 com a própria imagem para celebrar 250 anos dos EUA

Autoridades do governo de Donald Trump propuseram a criação de uma moeda comemorativa de US$1 com a imagem do ex-presidente para marcar o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, em 2026. A iniciativa, no entanto, pode entrar em conflito com a legislação norte-americana.

Na sexta-feira (3), circularam imagens de rascunho da proposta. Em um dos lados da moeda, aparece o perfil de Trump, acompanhado das inscrições “Liberdade”, “Em Deus Confiamos” e “1776-2026”. No verso, o ex-presidente surge em pé, com o punho direito cerrado diante de uma bandeira dos EUA e a frase “Luta, luta, luta”, em referência à tentativa de assassinato sofrida durante um comício em Butler, Pensilvânia, em 2024.

O tesoureiro norte-americano, Brandon Beach, confirmou a proposta em publicação no X (ex-Twitter). “Sem fake news aqui. Esses primeiros rascunhos em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos e ao Trump são reais. Ansiosos para compartilhar mais em breve, assim que a paralisação obstrucionista do governo terminar”, escreveu.

A lei aprovada em 2020 autoriza o Departamento do Tesouro a cunhar moedas comemorativas de US$1 para o semi-quincentenário dos EUA, desde que apresentem “designs emblemáticos”. Entretanto, o código dos Estados Unidos determina que apenas retratos de pessoas falecidas podem figurar em moedas e títulos oficiais.

Além disso, a norma proíbe o uso de bustos ou retratos de indivíduos vivos em qualquer lado das moedas alusivas ao 250º aniversário, o que poderia invalidar o projeto caso seja confirmado o uso da imagem de Trump em ambos os lados. A proposta foi noticiada inicialmente pelo The Washington Post.