26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

“Trump quer vir ao Brasil”, diz chanceler após encontro com Lula

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“trump-quer-vir-ao-brasil”,-diz-chanceler-apos-encontro-com-lula

Kuala Lumpur — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode visitar o Brasil, de acordo com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo o chanceler, a viagem ficou acordada durante a reunião entre o chefe da Casa Branca e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na madrugada deste domingo (26/10), na Malásia.

“O presidente Trump quer vir ao Brasil, e o Lula aceitou, e disse que irá, com prazer, aos EUA no futuro”, ressaltou o ministro, após o encontro entre os líderes.

A possível visita do republicano havia sido abordada na ligação entre os presidentes no início do mês. Na ocasião, Lula reforçou o convite para que o líder norte-americano participe da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

No entanto, Trump não confirmou presença no evento.

Leia também

Neste domingo, os dois se reuniram para tratar das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros que entram nos EUA. Na conversa, o petista voltou a pedir a revogação das taxas durante o período de negociação, assim como as sanções aplicadas contra autoridades brasileiras.

De acordo com o chanceler brasileiro, a expectativa é de que as negociações sejam concluídas “em semanas”. “A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece o processo de negociação bilateral que deve começar hoje ainda porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo”, destacou o ministro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost