“Trump quer vir ao Brasil”, diz chanceler após encontro com Lula

Kuala Lumpur — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode visitar o Brasil, de acordo com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo o chanceler, a viagem ficou acordada durante a reunião entre o chefe da Casa Branca e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na madrugada deste domingo (26/10), na Malásia.
“O presidente Trump quer vir ao Brasil, e o Lula aceitou, e disse que irá, com prazer, aos EUA no futuro”, ressaltou o ministro, após o encontro entre os líderes.
A possível visita do republicano havia sido abordada na ligação entre os presidentes no início do mês. Na ocasião, Lula reforçou o convite para que o líder norte-americano participe da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).
No entanto, Trump não confirmou presença no evento.
Neste domingo, os dois se reuniram para tratar das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros que entram nos EUA. Na conversa, o petista voltou a pedir a revogação das taxas durante o período de negociação, assim como as sanções aplicadas contra autoridades brasileiras.
De acordo com o chanceler brasileiro, a expectativa é de que as negociações sejam concluídas “em semanas”. “A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece o processo de negociação bilateral que deve começar hoje ainda porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo”, destacou o ministro.