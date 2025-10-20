Trump sobe o tom e ameaça China com tarifa de 155% em 1º de novembro

Depois de uma breve trégua, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar a China com tarifas mais altas nesta segunda-feira (20/10). O republicano afirmou que existe a possibilidade de os EUA taxarem os produtos exportados pelos chineses em 155% a partir de 1º de novembro. Isso caso Washington e Pequim não cheguem a um acordo comercial.

Em 10/10, o presidente americano já havia dito que imporia sobretaxas de 100% sobre os produtos da China. A penalização, disse Trump, seria resultado de medidas anunciadas pelo país asiático para estabelecer um controle mais rigoroso na exportação de terras raras e outros materiais, usados na produção de itens de alta tecnologia, como semicondutores.

Agora, o valor passou para 155%. “Mas espero conseguir um entendimento com o presidente Xi Jinping e chegar a um acordo bom para ambos os lados”, disse Trump, ao fazer comentários a repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente dos EUA também elogiou o comportamento chinês em negociações comerciais que ocorreram nos últimos meses. Ele as classificou como “muito respeitosas”. “E a China não está mais tomando vantagem dos Estados Unidos porque estão pagando as tarifas elevadas”, afirmou.

Trump também disse que encontrará o presidente chinês, Xi Jinping, em uma reunião na Coreia do Sul, no fim de outubro, para discutir as relações comerciais entre os dois países. A reunião será realizado durante a cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).

Apesar da nova ameaça, na última sexta-feira (17/10), o presidente dos EUA havia afirmado que a tarifa de 100% sobre produtos chineses não era sustentável.