23/10/2025
Universo POP
Trump usa site da Casa Branca para atacar Biden, Obama e Clinton

Escrito por Metrópoles
Em mais um episódio polêmico, o governo Donald Trump usou o site oficial da Casa Branca para atacar ex-presidentes democratas dos Estados Unidos. A provocação surgiu nesta quinta-feira (23/10), e envolve Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden.

Na área do site onde são apresentados eventos importantes da residência oficial dos líderes norte-americanos, a atual administração incluiu na galeria casos envolvendo os três ex-presidentes.

O primeiro deles envolve Bill Clinton, que comandou o país entre 1993 e 2001. No seu segundo mandato, o ex-presidente enfrentou um escândalo envolvendo um relacionamento extraconjugal com Monica Lewinsky, então estagiária da Casa Branca. Ele chegou a enfrentar um processo de impeachment por conta do caso, mas foi absolvido.

Em relação a Barack Obama, o governo Trump incluiu uma suposta reunião entre o ex-presidente e membros da Irmandade Muçulmana — classificada como organização terrorista por diversos países, mas não pelos EUA.

 

Registros indicam que o grupo realmente realizou visitas à Casa Branca em 2012, mas não apontam uma reunião direta de membros da Irmandade Muçulmana com Obama.

Sobre seu antecessor, Joe Biden, foram incluídos dois eventos. Um deles diz respeito à descoberta de uma porção de cocaína na ala oeste da Casa Branca, em 2023. Mesmo sem provas, ou conclusões das investigações, o texto no site diz que “especulações” apontam que a droga poderia ser de Hunter Biden, filho do ex-presidente conhecido por problemas com a Justiça e entorpecentes. 

Além disso, Biden foi lembrado por um evento que reuniu transexuais na Casa Branca, no último ano. Na época, a administração do ex-presidente democrata estabeleceu o Dia da Visibilidade Transgênero no país. A decisão, porém, provocou controvérsias na comunidade religiosa, já que foi anunciada no domingo de Páscoa.

