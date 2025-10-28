Truque com esponja ajuda planta comum a dar frutos; botânico explica

Existem alguns truques na jardinagem que facilitam o cultivo de plantas. Um deles consiste em colocar uma esponja de aço perto da base do tomateiro para favorecer o desenvolvimento de tomates. Apesar de inusitada, a técnica funciona e o botânico Guilherme Ceolin explica como.

Leia também

“Colocar uma esponja de aço ao redor dos tomateiros (ou ao redor de qualquer outra planta) dificulta a subida de diversos animais a partir do solo, principalmente insetos não-voadores e caramujos. Por conta dos fios, a palha de aço impede que eles cheguem no caule e subam até as folhas”, diz o profissional ao Metrópoles.

De acordo com Guilherme Ceolin, o ferro é um micronutriente essencial para diversos processos metabólicos das plantas, inclusive a fotossíntese. Sua deficiência pode causar manchas amarelas nas folhas (clorose), pois a substância participa da síntese de clorofila, pigmento que dá cor verde às plantas.

No entanto, como o próprio nome diz, o ferro é um micronutriente, ou seja, é benéfico em pequenas doses. “Se for adicionado em doses muito elevadas, pode ser tóxico para a planta, causando manchas marrons ou escurecimento nas folhas – as folhas parecem ‘bronzeadas’”.

Como usar a palha de aço

O jeito mais eficaz de corrigir deficiências de ferro nas plantas é fazendo uma infusão de palha de aço, sugere Guilherme Ceolin. O botânico afirma que existe ainda, em agropecuárias, esse tipo de adubação em formato de sulfato ferroso para ser diluído em água e aplicado às plantas.

No entanto, preparar uma infusão com palha de aço levemente enferrujada também é uma alternativa válida. “Ela realmente fornece o ferro que pode estar em falta na planta, além de representar uma forma sustentável de reaproveitar aquelas esponjas metálicas já desgastadas pelo uso na cozinha.”

Passo a passo para criar a infusão: