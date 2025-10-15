15/10/2025
Turista cai em canal de Veneza ao seguir rota do Google Maps

turista-cai-em-canal-de-veneza-ao-seguir-rota-do-google-maps

Uma turista da Polônia passou por uma situação inusitada — e dolorosa — ao tentar mostrar o que seria uma falha de navegação do Google Maps durante uma visita a Veneza, na Itália.

Wiktoria Guzenda seguia as instruções do aplicativo quando foi direcionada até uma escada que levava diretamente a um dos famosos canais da cidade. O momento foi registrado em vídeo e publicado por ela nas redes sociais.

Assista ao vídeo:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Wiktoria Guzenda (@wika.we.wroclawiu)

“Quando o Google Maps diz ‘siga em frente’, mas você está em Veneza”, escreveu Wiktoria no Instagram.

As imagens mostram a jovem descendo as escadas com o celular nas mãos antes de escorregar e cair na água, em uma cena que lembra uma comédia de humor pastelão.

Apesar do tom bem-humorado, o acidente deixou marcas: Wiktoria sofreu cortes nas pernas com o impacto da queda.

Turista cai em canal de Veneza ao seguir rota do Google MapsPolonesa Wiktoria Guzenda sofreu cortes nas pernas; ela estava seguindo as coordenadas do Google Maps

A publicação logo se espalhou nas redes, gerando tanto reações divertidas quanto críticas à atitude da turista.

“E o que ela pensava que ia acontecer descendo degraus de pedra direto para a água?”, comentou um seguidor. Outro foi mais direto: “É por isso que não se deve seguir o GPS sem prestar atenção ao redor.”

Alguns usuários, no entanto, duvidaram que a culpa fosse do aplicativo. “Ela só escorregou tentando tirar uma foto naquele degrau”, sugeriu um internauta.

Acidentes como esse não são tão raros quanto parecem: nas redes sociais, é possível encontrar diversos vídeos de turistas caindo nos canais venezianos. Para alguns, isso já virou até uma “trend”.

