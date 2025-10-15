turista-cai-em-canal-de-veneza-ao-seguir-rota-do-google-maps

Uma turista da Polônia passou por uma situação inusitada — e dolorosa — ao tentar mostrar o que seria uma falha de navegação do Google Maps durante uma visita a Veneza, na Itália.
Wiktoria Guzenda seguia as instruções do aplicativo quando foi direcionada até uma escada que levava diretamente a um dos famosos canais da cidade. O momento foi registrado em vídeo e publicado por ela nas redes sociais.
“Quando o Google Maps diz ‘siga em frente’, mas você está em Veneza”, escreveu Wiktoria no Instagram.
As imagens mostram a jovem descendo as escadas com o celular nas mãos antes de escorregar e cair na água, em uma cena que lembra uma comédia de humor pastelão.
Apesar do tom bem-humorado, o acidente deixou marcas: Wiktoria sofreu cortes nas pernas com o impacto da queda.
Polonesa Wiktoria Guzenda sofreu cortes nas pernas; ela estava seguindo as coordenadas do Google Maps
A publicação logo se espalhou nas redes, gerando tanto reações divertidas quanto críticas à atitude da turista.
“E o que ela pensava que ia acontecer descendo degraus de pedra direto para a água?”, comentou um seguidor. Outro foi mais direto: “É por isso que não se deve seguir o GPS sem prestar atenção ao redor.”
Alguns usuários, no entanto, duvidaram que a culpa fosse do aplicativo. “Ela só escorregou tentando tirar uma foto naquele degrau”, sugeriu um internauta.
Acidentes como esse não são tão raros quanto parecem: nas redes sociais, é possível encontrar diversos vídeos de turistas caindo nos canais venezianos. Para alguns, isso já virou até uma “trend”.