Turista é salvo após 2 dias perdido em trilha na Chapada dos Veadeiros

Um turista que estava desaparecido há dois dias na Chapada dos Veadeiros, no Entorno do Distrito Federal, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

A corporação foi acionada em uma ocorrência de busca e salvamento na quinta-feira (16/10). Identificado apenas como Frederico (de camiseta branca na foto em destaque), o turista estava fazendo uma trilha quando se perdeu no local.

Ele tinha ido até a trilha com um guia, mas ficou sozinho depois para acampar. Depois, não conseguiu sair do local.

As buscas foram realizadas neste sábado (18/10), e contaram com a ajuda de guias da cidade e de especialistas em incêndios florestais do CBMGO.

Assista ao resgate: