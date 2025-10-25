Turista japonês morre após cair de muro próximo ao Panteão, em Roma

Um turista japonês de 69 anos morreu depois de cair de um muro que circunda o Panteão, um dos monumentos históricos mais visitados de Roma, capital da Itália, nesta sexta-feira (24/10).

A vítima foi identificada como Hibino Morimasa, que estava de férias na cidade acompanhado da filha. De acordo com autoridades italianas, o homem pode ter sofrido um mal súbito antes de perder o equilíbrio e despencar de uma altura de aproximadamente sete metros.

Testemunhas relataram que o turista observava o monumento instantes antes da queda. Lojistas da Piazza della Rotonda, praça onde fica o Panteão, contaram ao Metrópoles que a filha da vítima pediu ajuda e acionou o serviço de emergência com o apoio de pessoas que passavam pelo local.

Equipes dos bombeiros e do serviço médico de urgência foram enviadas ao local e precisaram arrombar um portão de acesso para alcançar o turista. Quando chegaram, no entanto, Morimasa já estava sem vida.

Uma comerciante italiana, que preferiu não se identificar, contou que a tragédia ocorreu por volta das 22h (horário local), cinco horas à frente do horário de Brasília. “Foi um grande susto e uma correria terrível. Trabalhamos há anos aqui e nunca vimos nada parecido. É um lugar sempre muito movimentado e com presença constante da polícia”, relatou.

O ponto de onde o turista caiu fica na parte posterior do Panteão, voltada para o lado oposto à Piazza della Rotonda. O local é frequentemente usado por visitantes e moradores como área de descanso após o passeio pelo monumento. O desnível entre o parapeito e o fosso ao redor chega a vários metros de profundidade.

Além dos bombeiros e socorristas, policiais e agentes da Roma Capitale estiveram no local e abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

O Panteão de Roma, que combina valor histórico, cultural e religioso, é um dos principais cartões-postais da Itália. O edifício, que pertence ao Estado, também funciona como igreja católica e é administrado por meio de um acordo entre o Ministério da Cultura e o Vicariato de Roma, ligado ao Vaticano.