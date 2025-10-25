25/10/2025
Turista japonês morre após cair de muro próximo ao Panteão, em Roma
Turista japonês morre após cair de muro próximo ao Panteão, em Roma

Um turista japonês de 69 anos morreu depois de cair de um muro que circunda o Panteão, um dos monumentos históricos mais visitados de Roma, capital da Itália, nesta sexta-feira (24/10).

A vítima foi identificada como Hibino Morimasa, que estava de férias na cidade acompanhado da filha. De acordo com autoridades italianas, o homem pode ter sofrido um mal súbito antes de perder o equilíbrio e despencar de uma altura de aproximadamente sete metros.

Testemunhas relataram que o turista observava o monumento instantes antes da queda. Lojistas da Piazza della Rotonda, praça onde fica o Panteão, contaram ao Metrópoles que a filha da vítima pediu ajuda e acionou o serviço de emergência com o apoio de pessoas que passavam pelo local.

Equipes dos bombeiros e do serviço médico de urgência foram enviadas ao local e precisaram arrombar um portão de acesso para alcançar o turista. Quando chegaram, no entanto, Morimasa já estava sem vida.

Uma comerciante italiana, que preferiu não se identificar, contou que a tragédia ocorreu por volta das 22h (horário local), cinco horas à frente do horário de Brasília. “Foi um grande susto e uma correria terrível. Trabalhamos há anos aqui e nunca vimos nada parecido. É um lugar sempre muito movimentado e com presença constante da polícia”, relatou.

O ponto de onde o turista caiu fica na parte posterior do Panteão, voltada para o lado oposto à Piazza della Rotonda. O local é frequentemente usado por visitantes e moradores como área de descanso após o passeio pelo monumento. O desnível entre o parapeito e o fosso ao redor chega a vários metros de profundidade.

Além dos bombeiros e socorristas, policiais e agentes da Roma Capitale estiveram no local e abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

O Panteão de Roma, que combina valor histórico, cultural e religioso, é um dos principais cartões-postais da Itália. O edifício, que pertence ao Estado, também funciona como igreja católica e é administrado por meio de um acordo entre o Ministério da Cultura e o Vicariato de Roma, ligado ao Vaticano.

