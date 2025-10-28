Turistas registram encontro impressionante com jacarés-açu

Um vídeo mostrando jacarés-açu de perto no Lago do Cuniã, em Rondônia, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens foram registradas de um ângulo privilegiado devido a grande proximidade com o grupo de animais.

A publicação, acompanhada da legenda “Imagina viver uma experiência assim de pertinho dos jacarés-açu! Só no Lago do Cuniã!”,já acumula milhares de curtidas e comentários, impressionados com a presença dos animais.

O Lago do Cuniã fica localizado na Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, área de preservação ambiental que abriga uma grande diversidade de espécies da fauna amazônica. O local tem atraído cada vez mais visitantes interessados no ecoturismo e na observação da vida silvestre.