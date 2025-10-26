Turnê solo e embaixadora da Tailândia: a era de ouro de Lisa, do Blackpink

Lisa, integrante do Blackpink, está com tudo! A carreira solo da artista, paralela a seu trabalho na girlband, segue cada vez mais promissora. Em 2024, ela fez uma performance arrebatadora no Victoria’s Secret Fashion Show. Já em 2025, a tailandesa lançou o álbum “Alter Ego” e debutou como atriz na série “The White Lotus”. E as novidades não param – saiba quais são os próximos passos da estrela!

Grupo de K-pop

Atualmente com 28 anos, Lisa está em turnê com o Blackpink, ao lado de Jennie, Rosé e Jisoo. A “Deadline World Tour” passa por vários países, mas não tem o Brasil na rota de shows. Além da maratona de apresentações mundo afora, o grupo prepara mais um comeback.

Segundo a YG Entertainment, que atua como agência, produtora, gravadora, gerenciadora e editora do Blackpink, o novo álbum está a caminho. Um novo videoclipe, inclusive, encontra-se em fase de gravação e será lançado juntamente com o próximo disco.

“O álbum está passando por retoques finais, com foco na qualidade musical. Quando as preparações estiverem concluídas, compartilharemos mais detalhes com o público”, informou a YG em comunicado oficial.

Embaixadora

Enquanto segue no quarteto de K-pop, Lisa também chama atenção de várias empresas e mantém fãs assíduos. Recentemente, ela foi nomeada Embaixadora do Turismo da Tailândia. A cantora e atriz participará de uma campanha para impulsionar a imagem global do país asiático.

Para incentivar o turismo em sua terra natal e atrair investidores, a iniciativa da qual a artista faz parte tem custo equivalente a R$ 87 milhões. Ela será o rosto principal de uma Tailândia mais moderna, conectada e dinâmica. Os materiais multimídia, no entanto, ainda não foram lançados.

Turnê global como solista

Com o sucesso do álbum solo, que tem feats com Doja Cat, RAYE, Rosalía, Megan Thee Stallion, Tyla e Future, Lisa tem material para mais uma turnê. Neste mês de outubro, a cantora fechou parceria, por meio do selo LLOUD, com a Wasserman Music. O contrato é para a realização de turnês globais.

No X, antigo Twitter, a LLOUD revelou a novidade e celebrou: “Estamos felizes em anunciar que a Lisa assinou com a Wasserman Music para representação global em turnês musicais”.

A estrela do K-pop está no auge – resta saber, agora, se o Brasil será contemplado com as turnês dela e do Blackpink.