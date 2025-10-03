Tutora descobre “vida dupla” de gato após pet voltar com bilhete

Uma jovem de San Antonio, na Califórnia (EUA), descobriu a “vida dupla” do seu gato após o pet voltar para casa uma noite com um bilhete de papel preso à coleira. A tutora compartilhou o momento no TikTok e a cena cativou os internautas.

Na publicação, o gato laranja, apelidado de Rango, aparece saindo de casa para passear no bairro. A tutora Claudia, então, escreveu no vídeo: “Eu sempre me pergunto para onde ele vai todo animado.”

Em seguida, a jovem mostrou que o gato voltou para a casa com um pedaço de papel amarelo preso na coleira. Segundo ela, os vizinhos prenderam o bilhete para que o dono pudesse ler.

“Nota. Ele é o gato de alguém? Qual é o nome dele? (Ele anda andando com a gente)”, dizia o bilhete.

Em uma postagem separada, a moça responde às perguntas dos vizinhos com uma nota escrita à mão: “O nome dele é Rango, ele adora passear.”

O vídeo rapidamente viralizou no TikTok, recebendo mais de 3,8 milhões de visualizações. Embora seja fofo, os internautas comentaram que isso pode prejudicar a saúde do gato.

“Quando ele sai sem supervisão, está arriscando a vida. Carros, parasitas, pessoas cruéis e muito mais. Não vale a pena. Mantenham-no seguro dentro de casa”, disse uma pessoa.

Outra escreveu: “Meu gato desapareceu por 2 meses e voltou. Alguns dias depois, vi fotos do meu gato desaparecido que alguém postou.”