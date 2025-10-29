Tutores buscam alimentos com ingredientes naturais para cães e gatos

A procura por uma alimentação com ingredientes naturais para cães e gatos cresce constantemente. De acordo com uma pesquisa da MindMiners, 69% dos tutores já preferem produtos com presença de frutas e vegetais — um sinal claro da mudança no comportamento de consumo.

Ingredientes como quinoa, cramberry e blueberry, conhecidos como superfoods, por terem alta densidade nutri­cional, com poucas calorias, criando assim uma combinação ideal para uma vida saudável, longa e prazerosa para os pets, se destacam.

Outros vegetais, como beterraba, rica em fibras e vitaminas, mandioca, com alto teor de carboidratos e minerais, por exemplo, ou brócolis, mandioquinha e abóbora, também podem estar presentes na alimentação de cães e gatos.

“A alimentação para pets evolui sempre e essa busca por ingredientes mais naturais têm crescido consistentemente. O investimento em pesquisa ajuda a atender essa demanda com a qualidade necessária para que os cães e gatos tenham benefícios reais e contem com a nutrição precisa e necessária em cada momento de suas vidas. Beterraba, brócolis, ervilha… são muitos os vegetais que já estão incorporados nos alimentos e que trazem benefícios importantes e atendem às demandas que os tutores buscam”. Ricardo Menezes, médico veterinário gerente de Treinamento e Desenvolvimento da PremieRpet

Esse movimento reflete uma preocupação cada vez maior com a saúde e o bem-estar dos pets, e é nesse contexto que a PremieRpet se destaca. Recentemente, a marca ampliou o portfólio com o lançamento do PremieR Nattu Grain Free, desenvolvido especialmente para cães adultos de pequeno porte.

Sem grãos na composição, o novo produto combina ingredientes de alta qualidade, fibras naturais, prebióticos e antioxidantes naturais. De acordo com a empresa, a fórmula foi elaborada para oferecer nutrição equilibrada, alta digestibilidade e boa aceitação entre os animais.

A linha completa de PremieR Nattu com alimentos secos e úmidos para cães e gatos. Entre os principais diferenciais destacam-se:

Ingredientes naturais e selecionados, como proteína de frango certificada, abóbora, brócolis, quinoa, batata-doce, espinafre, linhaça, cúrcuma e cramberry;

Superfoods com alta densidade nutricional e baixo teor calórico;

Livre de corantes, conservantes e aromatizantes artificiais, além de não conter ingredientes transgênicos.

Antioxidantes naturais;

Proteína certificada, proveniente de criações livres de antibióticos e com certificação de bem-estar animal.

Alta palatabilidade e digestibilidade;

Fórmulas exclusivas que combinam proteínas nobres, vitaminas e aminoácidos essenciais.

“As superfoods são ingredientes naturais com alta densidade nutricional, ou seja, concentram muitos nutrientes em poucas calorias, contribuindo para a saúde quando inseridas em uma dieta equilibrada. A fórmula exclusiva foi desenvolvida para oferecer a combinação ideal de nutrientes de alta digestibilidade, fibras naturais e prebióticos, que favorecem a saúde intestinal dos pets”, certifica o veterinário.

Além disso, o veterinário garante que os alimentos auxiliam na nutrição da pele e na manutenção de uma pelagem sedosa e brilhante, graças ao equilíbrio entre os ômegas 3 e 6 e aos minerais essenciais.

Benefícios

Optar por uma alimentação com ingredientes naturais também proporciona diversos benefícios práticos e perceptíveis para os pets, como:

Fezes mais firmes e com menos odor;

Melhora na saúde da pele e da pelagem, que se tornam mais brilhantes e sedosas graças ao equilíbrio de ômegas e minerais;

Aumento da energia e da disposição, com fórmulas que respeitam o metabolismo natural dos animais;

Fortalecimento da imunidade, proporcionado por antioxidantes naturais e ingredientes funcionais; suporte à saúde intestinal, com fibras e prebióticos que favorecem o equilíbrio da microbiota.

PremieRpet

