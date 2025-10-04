04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

TV Gazeta volta a transmitir futebol neste domingo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tv-gazeta-volta-a-transmitir-futebol-neste-domingo

A transmissão de futebol faz parte da tradição da TV Gazeta e isso desde os tempos em que Milton Peruzzi implantou a equipe “Disparada no Esporte”.

Galvão Bueno, Cleber Machado e Luiz Roberto, por décadas titulares da Globo, deram na Gazeta os seus primeiros passos no jornalismo esportivo. O Luiz, hoje é o número um, mas durante décadas os três foram os principais da Globo.

Leia Também

Uma história que foi um pouco deixada de lado, mas que agora volta com as transmissões dos jogos finais da Copa Paulista, entre Primavera e XV de Piracicaba.

O primeiro desses dois encontros será neste domingo, no estádio da Ponte Preta, em Campinas, a partir das 14h com as participações de Osmar Garrafa, Muller, Paulo Sérgio e Michelle Gianella.

O jogo de volta, com a mesma equipe, acontecerá no sábado que vem, em Piracicaba, a partir das 17h.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost