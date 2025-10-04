tv-gazeta-volta-a-transmitir-futebol-neste-domingo

A transmissão de futebol faz parte da tradição da TV Gazeta e isso desde os tempos em que Milton Peruzzi implantou a equipe “Disparada no Esporte”.

Galvão Bueno, Cleber Machado e Luiz Roberto, por décadas titulares da Globo, deram na Gazeta os seus primeiros passos no jornalismo esportivo. O Luiz, hoje é o número um, mas durante décadas os três foram os principais da Globo.

Uma história que foi um pouco deixada de lado, mas que agora volta com as transmissões dos jogos finais da Copa Paulista, entre Primavera e XV de Piracicaba.

O primeiro desses dois encontros será neste domingo, no estádio da Ponte Preta, em Campinas, a partir das 14h com as participações de Osmar Garrafa, Muller, Paulo Sérgio e Michelle Gianella.

O jogo de volta, com a mesma equipe, acontecerá no sábado que vem, em Piracicaba, a partir das 17h.