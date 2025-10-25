25/10/2025
TV Jovem Pan News completa 4 anos: “Desafio constante”

Escrito por Portal Leo Dias
Nesta próxima segunda-feira, a Jovem Pan News completa 4 anos no ar. A plataforma, carregada por informação, opinião, esporte e entretenimento, como qualquer outro veículo, possui os seus desafios, internos e externos, mas tem muito a comemorar:

“Hoje, a Jovem Pan vive um momento sólido”, afirma Tutinha, presidente do Conselho do Grupo Jovem Pan.

“Meu pai, o Seu Tuta, sempre foi um homem à frente do seu tempo. Dez anos antes de o mundo sequer falar em TV digital, ele já havia tentado. Queria montar uma emissora moderna, interativa, muito além do seu tempo. O projeto era visionário — mas o mundo ainda não estava preparado. A tecnologia era limitada, o público ainda não compreendia o que viria. Mesmo assim, aquela ideia já mostrava quem ele era: um verdadeiro pioneiro da comunicação no Brasil”, recorda o executivo.

E prossegue: “Anos depois, quando meu pai começou a fazer diálise e já não podia mais vir à Jovem Pan todos os dias, ele me colocou, junto com o Marcelo [Carvalho, irmão e vice-presidente], para cuidar da emissora. Eu sempre tive um sonho: fazer uma TV, dar vida àquele projeto que ele havia iniciado antes do tempo. Pedi pra ele: Pai, vamos fazer uma TV? E ele respondeu, com aquele olhar firme: ‘Vamos fazer uma TV digital’. Foi quando pensei: Graças a Deus! Agora o mundo está pronto. A tecnologia está mais acessível, mais barata — e o sonho pode finalmente sair do papel”.

Sobre o nascimento da TV, diz que “dentro do prédio da Jovem Pan, começamos a montar os primeiros estúdios. Fizemos tudo com nossas próprias mãos, com a nossa equipe, com energia e vontade. Montamos cenários, testamos equipamentos, treinamos o time. E assim nasceu a TV Jovem Pan — moderna, ousada e pronta para o novo tempo.”

Segundo Tutinha, “hoje, a Jovem Pan vive um momento sólido, com ótima audiência, reconhecimento, estrutura e espaço para crescer ainda mais”.

Quanto ao futuro, “é um desafio constante. A tecnologia muda em uma velocidade impressionante — e ninguém sabe ao certo como será a televisão de amanhã. Mas há algo que nunca muda: o conteúdo. O conteúdo é o coração de tudo. E é isso que nos dá segurança. Todo o conteúdo da Jovem Pan é criado por nós — e isso nos permite estar em qualquer plataforma: no celular, na TV, no iPad, nos óculos do Mark Zuckerberg, nas TVs conectadas, nos aplicativos de streaming e, quem sabe, nas próximas inovações que ainda nem existem. Nossa audiência tem números poderosos: 130 rádios no Brasil, 50 milhões de usuários únicos nas redes sociais, segundo lugar na TV a cabo, TV Conectada tem 5 milhões de pessoas por mês. Em 3 meses nas redes sociais e site temos 4.3 bilhões de visualizações. O mundo é global. Temos que estar sempre olhando o futuro”.

E qual o próximo passo?

“O próximo passo é claro: ampliar a presença da Jovem Pan na TV. Porque a Jovem Pan sempre foi assim — inovadora, inquieta e corajosa. Uma marca que nunca teve medo de experimentar, de se reinventar e de desafiar os gigantes. A TV Jovem Pan é, acima de tudo, a realização de um sonho — o sonho do Seu Tuta, o meu sonho, o do Marcelo e o sonho de todos que acreditam que a comunicação pode mudar o mundo”, finaliza.

