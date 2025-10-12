TVs e streaming não largam a mão das produtoras independentes

Já de um bom tempo, todas as TVs, abertas e pagas, e o pessoal do streaming grudaram na mão das produtoras de conteúdo. E parece que ninguém tem o menor interesse em soltar, tamanha a quantidade de parcerias.

Os trabalhos se espalham cada vez mais, desde programas de auditório – Acerte ou Caia! -, realities shows – The Voice -, Humor – Lady Night -, entre tantos outros.

Um caminho sem volta e, muitas vezes, com bons resultados para ambas as partes.

Quem não gostaria, por exemplo, de ter o programa da Tatá Werneck na sua grade?

O curioso é que no passado, muita gente imaginava que essas renomadas produtoras de conteúdo (Casablanca, Conspiração, Gullane, Floresta, Formata…) poderiam destruir ou descaracterizar a Programação das TVs, em especial, da aberta. Tremenda bobagem.

Como se constata, há espaço para todo mundo.

Evidente que, em algumas ocasiões, uma acaba entregando um conteúdo melhor que o da outra. Mas faz parte do jogo.

Há muito profissionalismo nessas empresas de conteúdo – que, agora, estão entrando muito forte também na produção de novelas verticais.

“Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, do Ricardo Hofstetter e direção de Marcelo Zambelli, primeiro microdrama do Globoplay, com Gustavo Mioto e Maya Aniceto, entra nesse esquema. Produção da Formata.

O mercado, como se observa, é muito dinâmico.