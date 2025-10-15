uber-muda-regras-e-deixa-de-aceitar-modelos-de-carros.-veja-a-lista

A Uber anunciou mudanças nos critérios de veículos nas categorias Black e Comfort. As alterações passarão a valer em janeiro de 2026 em ambas as categorias, que visam entregar conforto e serviço “premium” aos usuários do aplicativo.

Em nota enviada à imprensa, a Uber explicou que as medidas foram tomadas com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes na hora de escolher viagens nas categorias Comfort e Black“.

Categoria Black

No caso da categoria Black, as alterações envolvem o ano mínimo de fabricação e modelos que não serão mais aceitos. São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO), por exemplo, os carros precisam ter fabricação mínima de 2019.

Já Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA) e Campinas (SP) a regra vale para veículos a partir de 2018, enquanto Rio de Janeiro (RJ) somente 2017 poderão trabalhar na categoria.

Veja a lista de modelos excluídos da categoria Black:

Renault Kardian;

Citroen Basalt;

Chery Tiggo 3X;

Peugeot E-2008;

Chery Tiggo 3;

Hyundai Kona Hybrid;

JAC Motors J3 Turin; e

JAC Motors iEV 40.

Categoria Comfort

No caso da categoria Comfort, as mudanças serão “tanto no ano mínimo de fabricação quanto nos modelos aceitos”, diz o comunicado da empresa.

O único modelo de carro excluído da categoria Comfort é o Renault Logan, independente do ano de fabricação. A regra passa a valer em 6 de janeiro de 2026.

O ano de fabricação de cada modelo para operar na categoria varia conforme o estado. Confira a lista completa no aplicativo da Uber!