Ucrânia rompe laços diplomáticas com Nicarágua após decisão de Ortega

O governo da Ucrânia anunciou o rompimento de relações diplomáticas, após a administração de Daniel Ortega reconhecer partes do território ucraniano como regiões da Rússia. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (2/10).

“Este passo diplomático decisivo é uma prova de que a Ucrânia continuará a reagir da forma mais dura possível em resposta a quaisquer tentativas de invasão de sua soberania e integridade territorial. Não toleraremos nenhuma invasão de nossa soberania e tomaremos todas as medidas necessárias para proteger nossa independência”, disse o chanceler da Ucrânia, Andrii Sybiha.

A decisão acontece após a Nicarágua reconhecer, no fim de julho, as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhie como partes da Rússia. Os territórios foram anexados em setembro de 2022, meses após o conflito na Ucrânia. A Crimeia já havia sido reconhecida como área russa pelo regime nicaraguense em 2014.

Um dia antes do anúncio ucraniano, autoridades da Rússia e Nicarágua se reuniram na embaixada nicaraguense em Moscou, como parte das celebrações patrióticas da Jornada Nacional de Fiestas Patrias.

De acordo com a mídia estatal do país comandado por Ortega, representantes do “Governo da República da Crimeia” estiveram presentes no evento.

