Ucrânia surpreende: drones revelam cubanos no lugar de norte-coreanos no exército russo

Durante meses, relatos de combatentes estrangeiros na Ucrânia apontavam para a Coreia do Norte como a principal fonte de soldados enviados para apoiar a Rússia. Depois, houve a confirmação oficial de ambas as nações. Discretamente, no entanto, esse equilíbrio está mudando de maneiras surpreendentes. No tabuleiro de xadrez da guerra no Leste Europeu, outro país começa a desbancar Pyongyang no papel de maior fornecedor de tropas para Moscou, uma reviravolta inesperada que revela tanto a fragilidade da Rússia quanto a profundidade de suas alianças autoritárias.
Frente Cubana
O que começou como uma invasão regional se transformou em uma guerra global, com a Rússia não apenas colocando a Ucrânia e seus aliados ocidentais uns contra os outros, mas também mobilizando uma rede de regimes para sustentar o esforço de guerra. Entre eles, Cuba surge como um ator inesperado: segundo estimativas ucranianas, até 25 mil cubanos poderiam se juntar à frente russa, tornando-se a maior força estrangeira na Ucrânia, acima dos contingentes norte-coreanos.
A principal motivação de muitos recrutas cubanos é simples: econômica. Em uma ilha mergulhada em uma das piores crises das últimas décadas, onde o salário médio mal ultrapassa US$ 20 por mês (pouco mais de R$ 100), promessas de ganhar US$ 2 mil (equivalente a R$ 10 mil) por mês combatem qualquer escrúpulo ideológico. Alguns aceitam os contratos com convicção, outros são enganados com ofertas de trabalho na construção civil ou em fábricas, apenas para descobrir, ao chegar à Rússia, que seu destino é a frente de batalha.
Analistas como Cristina López-Gottardi apontam que a atração econômica é irresistível, mas também destacam a dimensão política: Havana obtém renda com remessas de combatentes e consolida seu alinhamento com Moscou, apresentando-o como um gesto de “lealdade revolucionária” e um desafio simbólico a Washington. Especialistas apontam que o regime busca reforçar sua narrativa antiamericana, apresentando a participação como um ato de solidariedade internacionalista, mesmo que na prática seja uma fonte de divisas em tempos de adversidade.
Mercenários, coerção e globalidade
A presença cubana faz parte de uma tendência mais ampla: a crescente dependência da Rússia de combatentes estrangeiros. Segundo dados de inteligência, em 2025, quase metade dos prisioneiros capturados na Ucrânia não eram cidadãos russos, enquanto em 2022 representavam apenas 1%. De africanos recrutados sob ameaças de deportação a estudantes enganados com falsas ofertas de emprego em “fábricas de xampu”, passando por norte-coreanos enviados como bucha de canhão, Moscou recorre a todo um mosaico de soldados forçados ou mercenários.
Nesse sentido, a contribuição cubana não apenas fortalece as linhas russas, mas também amplifica a imagem de uma guerra travada por um eixo autoritário internacional que inclui Irã, Venezuela, Coreia do Norte e agora Cuba, compartilhando armas, tecnologia e experiência em um campo de batalha convertido em laboratório para a moderna guerra por drones, guerra eletrônica e novas táticas de combate.
O envolvimento cubano na Ucrânia não passou despercebido pelos Estados Unidos. O governo Trump decidiu usá-la como argumento central em sua ofensiva diplomática contra Havana na ONU. Um telegrama interno do Departamento de Estado, datado de 2 de outubro, instruiu as delegações americanas a pressionarem os aliados a votarem contra a tradicional resolução anual que pede o fim do embargo americano a Cuba.
Ano após ano, a medida tem obtido apoio esmagador (em 2024, 187 países votaram a favor e apenas Estados Unidos e Israel contra), embora Washington espere reduzir essa margem apresentando evidências de que o regime de Miguel Díaz-Canel se tornou cúmplice ativo da agressão russa, com entre 1 e 5 mil combatentes destacados nas linhas de frente. Os documentos enfatizam que Cuba “falhou em proteger seus cidadãos de serem usados como peões” na guerra e acusam o regime de “minar a democracia” na região, em particular por meio de sua aliança com a Venezuela.
