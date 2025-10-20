Ucrânia surpreende: drones revelam cubanos no lugar de norte-coreanos no exército russo

Durante meses, relatos de combatentes estrangeiros na Ucrânia apontavam para a Coreia do Norte como a principal fonte de soldados enviados para apoiar a Rússia. Depois, houve a confirmação oficial de ambas as nações. Discretamente, no entanto, esse equilíbrio está mudando de maneiras surpreendentes. No tabuleiro de xadrez da guerra no Leste Europeu, outro país começa a desbancar Pyongyang no papel de maior fornecedor de tropas para Moscou, uma reviravolta inesperada que revela tanto a fragilidade da Rússia quanto a profundidade de suas alianças autoritárias.

Frente Cubana

O que começou como uma invasão regional se transformou em uma guerra global, com a Rússia não apenas colocando a Ucrânia e seus aliados ocidentais uns contra os outros, mas também mobilizando uma rede de regimes para sustentar o esforço de guerra. Entre eles, Cuba surge como um ator inesperado: segundo estimativas ucranianas, até 25 mil cubanos poderiam se juntar à frente russa, tornando-se a maior força estrangeira na Ucrânia, acima dos contingentes norte-coreanos.

A principal motivação de muitos recrutas cubanos é simples: econômica. Em uma ilha mergulhada em uma das piores crises das últimas décadas, onde o salário médio mal ultrapassa US$ 20 por mês (pouco mais de R$ 100), promessas de ganhar US$ 2 mil (equivalente a R$ 10 mil) por mês combatem qualquer escrúpulo ideológico. Alguns aceitam os contratos com convicção, outros são enganados com ofertas de trabalho na construção civil ou em fábricas, apenas para descobrir, ao chegar à Rússia, que seu destino é a frente de batalha.

Analistas como Cristina López-Gottardi apontam que a atração econômica é irresistível, mas também destacam a dimensão política: Havana obtém renda com remessas de combatentes e consolida seu alinhamento com Moscou, apresentando-o como um gesto de “lealdade revolucionária” e um desafio simbólico a Washington. Especialistas apontam que o regime busca reforçar sua narrativa antiamericana, apresentando a participação como um ato de solidariedade internacionalista, mesmo que na prática seja uma fonte de divisas em tempos de adversidade.