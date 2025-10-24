24/10/2025
Ufac abre 400 vagas para exame de leitura em línguas adicionais; saiba mais

No total serão oferecidas 400 vagas, sendo 100 vagas por idioma

Através do Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) foi anunciado nesta sexta-feira (24) vagas para quem deseja realizar exame de leitura em línguas adicionais.

O período de inscrições será da 12h do dia 30 de Outubro até às 18h do dia 31 de Outubro | Foto: Reprodução

As inscrições para os exames de leitura em língua adicional serão disponíveis nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol e português.

No total serão oferecidas 400 vagas, sendo 100 vagas por idioma, das quais 60 irão contemplar a comunidade interna (estudantes, servidores e professores da universidade) e 40 para o público externo em cada idioma.

O período de inscrições será da 12h do dia 30 de Outubro até às 18h do dia 31 de Outubro, de acordo com o horário local. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.

O exame será composto por dez questões objetivas de múltipla escolha, valendo um ponto cada, e será aplicado de forma remota, entre 10h e 12h (horário do Acre) de acordo com edital.

No dia 21 de novembro, serão realizadas as provas de inglês e francês, e no dia 28 de novembro serão as de espanhol e português.
Após o encerramento das provas, o resultado final será enviado por e-mail.

Confira o edital:

edital_nc2ba_02_2025_centro_de_idiomas_da_ufac_assinado

