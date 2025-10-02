02/10/2025
Ufac abre concurso público com 41 vagas em duas cidades; veja o edital e como se inscrever

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, a inclusão de mestres no processo seletivo busca ampliar a concorrência e garantir o preenchimento das vagas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou nesta quinta-feira (2) um edital suplementar ao Progrida nº 50/2025, ampliando a participação no concurso público para a carreira de magistério superior. A medida permite a inscrição de candidatos com título de mestre nas áreas em que não houve número suficiente de doutores inscritos.

Ufac abre inscrições para atendimento infantil na Brinquedoteca do campus em Rio Branco. Foto: Reprodução

O certame será realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme as áreas listadas nos anexos do edital, e contará com três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos. No total, são ofertadas 41 vagas, com reserva para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a legislação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço sistemas2.ufac.br/concurso_docente, mediante pagamento de taxa de R$180. Há possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, a inclusão de mestres no processo seletivo busca ampliar a concorrência e garantir o preenchimento das vagas. Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva, sob o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90).

Confira o edital na íntegra abaixo:

Edital Ufac

