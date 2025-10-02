Ufac abre concurso público com 41 vagas em duas cidades; veja o edital e como se inscrever

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou nesta quinta-feira (2) um edital suplementar ao Progrida nº 50/2025, ampliando a participação no concurso público para a carreira de magistério superior. A medida permite a inscrição de candidatos com título de mestre nas áreas em que não houve número suficiente de doutores inscritos.

O certame será realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme as áreas listadas nos anexos do edital, e contará com três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos. No total, são ofertadas 41 vagas, com reserva para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a legislação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço sistemas2.ufac.br/concurso_docente, mediante pagamento de taxa de R$180. Há possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, a inclusão de mestres no processo seletivo busca ampliar a concorrência e garantir o preenchimento das vagas. Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva, sob o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90).

Confira o edital na íntegra abaixo:

Edital Ufac