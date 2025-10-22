Ufac abre inscrições para vestibular de Medicina com 80 vagas a partir desta quarta-feira

A Universidade Federal do Acre (Ufac) inicia nesta quarta-feira (22) o período de inscrições para o vestibular do curso de Medicina. Os candidatos terão até o dia 10 de novembro para se inscrever, exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital do processo seletivo, publicado na última sexta-feira (17), estabelece as regras, prazos e critérios de participação. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas para ingresso em 2026. As provas serão presenciais, aplicadas simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O formato de avaliação seguirá o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com provas objetivas e redação — porém, sem o uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O edital também confirma a manutenção do bônus regional, benefício voltado a estudantes que concluíram o ensino médio no Acre ou em municípios vizinhos, como forma de valorizar quem conhece a realidade local e fortalecer a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional.

As provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação, serão aplicadas no dia 11 de janeiro de 2026. Já as de Ciências da Natureza e Matemática ocorrerão em 18 de janeiro de 2026. No ato da inscrição, o candidato deve escolher a cidade onde deseja realizar as provas.