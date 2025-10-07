07/10/2025
Ufac confirma vestibular próprio de Medicina para janeiro de 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Exame será aplicado em dois domingos do mês em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (Ufac) confirmou a realização do vestibular próprio do curso de Medicina em janeiro de 2026. As provas ocorrerão em dois domingos consecutivos, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde a universidade possui campi.

O exame será presencial e contará com questões objetivas, redação e conteúdos específicos sobre história e geografia do Acre, dando ênfase ao conhecimento regional dos candidatos. A organização ficará a cargo do Cebraspe, instituição reconhecida nacionalmente por concursos e processos seletivos de grande porte.

Provas do vestibular de Medicina da Ufac serão aplicadas em dois domingos de janeiro de 2026, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul/Foto: ASCOM/UFAC

O vestibular também manterá o Bônus Regional de 15%, aplicado a candidatos que concluíram o ensino médio no estado do Acre, medida que visa valorizar estudantes locais e ampliar o acesso à formação médica na região.

Com essa mudança, os cursos de bacharelado da Ufac passam a ter seleção própria, enquanto as licenciaturas continuam vinculadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A instituição reforça, assim, seu compromisso com um processo seletivo transparente e de qualidade.

