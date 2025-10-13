Ufac: inscrições para processo seletivo para cargo de Professor encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos em diversas áreas do conhecimento.
De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas às seguintes áreas:
-
Engenharia Elétrica – Eletrônica
-
Engenharia Elétrica – Eletrotécnica
-
Engenharia Elétrica – Telecomunicações
-
Engenharia Civil – Estruturas
-
Matemática – Educação Matemática
-
Matemática e Estatística
-
Geografia Física
-
Geografia Humana
-
Educação Especial
-
Psicologia da Educação
-
Educação Musical
-
Práticas Interpretativas (Violão e Piano)
-
Cirurgia Geral
-
Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (com ênfase na Atenção Hospitalar)
-
Ginecologia e Obstetrícia
-
Nutrição Humana e Esportiva
-
Língua Inglesa e respectivas literaturas
-
Produção Vegetal
Para concorrer, o candidato deve possuir graduação na área de atuação e atender aos demais requisitos especificados no edital.
Os profissionais contratados cumprirão jornada de 20 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.090,43 e R$ 9.058,29, conforme a titulação e carga horária.
📅 Inscrições e etapas
As inscrições estarão abertas de 7 a 15 de outubro de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente on-line, mediante pagamento de taxa de R$ 80,00.
A seleção dos candidatos será composta por prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, com realização prevista entre 27 de outubro e 11 de novembro de 2025.
O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da UFAC.
Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC) / PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet