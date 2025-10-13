Ufac: inscrições para processo seletivo para cargo de Professor encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos em diversas áreas do conhecimento.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas às seguintes áreas:

Engenharia Elétrica – Eletrônica

Engenharia Elétrica – Eletrotécnica

Engenharia Elétrica – Telecomunicações

Engenharia Civil – Estruturas

Matemática – Educação Matemática

Matemática e Estatística

Geografia Física

Geografia Humana

Educação Especial

Psicologia da Educação

Educação Musical

Práticas Interpretativas (Violão e Piano)

Cirurgia Geral

Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (com ênfase na Atenção Hospitalar)

Ginecologia e Obstetrícia

Nutrição Humana e Esportiva

Língua Inglesa e respectivas literaturas

Produção Vegetal

Para concorrer, o candidato deve possuir graduação na área de atuação e atender aos demais requisitos especificados no edital.

Os profissionais contratados cumprirão jornada de 20 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.090,43 e R$ 9.058,29, conforme a titulação e carga horária.

📅 Inscrições e etapas

As inscrições estarão abertas de 7 a 15 de outubro de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente on-line, mediante pagamento de taxa de R$ 80,00.

A seleção dos candidatos será composta por prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, com realização prevista entre 27 de outubro e 11 de novembro de 2025.

O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da UFAC.

Links

Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC) / PCI Concursos

✍️ Redigido por ContilNet