13/10/2025
Ufac: inscrições para processo seletivo para cargo de Professor encerram nesta semana

Inscrições podem ser feitas on-line até 15 de outubro; salários chegam a R$ 9 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos em diversas áreas do conhecimento.

Foto: Reprodução

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas às seguintes áreas:

  • Engenharia Elétrica – Eletrônica

  • Engenharia Elétrica – Eletrotécnica

  • Engenharia Elétrica – Telecomunicações

  • Engenharia Civil – Estruturas

  • Matemática – Educação Matemática

  • Matemática e Estatística

  • Geografia Física

  • Geografia Humana

  • Educação Especial

  • Psicologia da Educação

  • Educação Musical

  • Práticas Interpretativas (Violão e Piano)

  • Cirurgia Geral

  • Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (com ênfase na Atenção Hospitalar)

  • Ginecologia e Obstetrícia

  • Nutrição Humana e Esportiva

  • Língua Inglesa e respectivas literaturas

  • Produção Vegetal

Para concorrer, o candidato deve possuir graduação na área de atuação e atender aos demais requisitos especificados no edital.

Os profissionais contratados cumprirão jornada de 20 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.090,43 e R$ 9.058,29, conforme a titulação e carga horária.

📅 Inscrições e etapas

As inscrições estarão abertas de 7 a 15 de outubro de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente on-line, mediante pagamento de taxa de R$ 80,00.

A seleção dos candidatos será composta por prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, com realização prevista entre 27 de outubro e 11 de novembro de 2025.

O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da UFAC.

Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC) / PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

