10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Ufac lança sistema digital para compra de tickets do RU e acaba com as filas

A expectativa é que o novo sistema reduza a burocracia e o tempo de espera, além de melhorar a experiência dos usuários

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou um novo sistema eletrônico que permite a compra de tickets do Restaurante Universitário (RU) de forma totalmente digital. A novidade promete trazer mais agilidade, praticidade e autonomia para estudantes, servidores e demais usuários do espaço, eliminando a necessidade de filas e pagamentos presenciais.

O novo serviço já está disponível para alunos e servidores da instituição/Foto: Reprodução

O sistema foi desenvolvido em parceria entre o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) e o curso de Sistemas de Informação, com participação direta de alunos da instituição. A iniciativa integra tecnologia, gestão e formação acadêmica, demonstrando o potencial da universidade em criar soluções práticas voltadas à sua comunidade.

Com a nova plataforma, os usuários poderão adquirir créditos para as refeições de maneira 100% online, utilizando dispositivos móveis ou computadores, sem a necessidade de deslocamento até o ponto físico de venda. O processo é simples: basta acessar o sistema, realizar o cadastro e efetuar a compra dos créditos desejados.

Segundo a instituição, a medida representa um passo importante para modernizar os serviços oferecidos e facilitar o dia a dia dos frequentadores do RU. “Essa iniciativa mostra a força da universidade, que une tecnologia, gestão e formação acadêmica para oferecer soluções práticas à comunidade estudantil”, destacou a Ufac em comunicado.

A expectativa é que o novo sistema reduza a burocracia e o tempo de espera, além de melhorar a experiência dos usuários. “Mais agilidade, mais autonomia e menos filas no restaurante universitário”, reforçou a universidade.

O sistema já está disponível para acesso, e a Ufac convida os estudantes e servidores a conhecerem e testarem a nova plataforma, que marca uma nova etapa na integração entre inovação tecnológica e serviços acadêmicos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost