Ufac lança sistema digital para compra de tickets do RU e acaba com as filas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou um novo sistema eletrônico que permite a compra de tickets do Restaurante Universitário (RU) de forma totalmente digital. A novidade promete trazer mais agilidade, praticidade e autonomia para estudantes, servidores e demais usuários do espaço, eliminando a necessidade de filas e pagamentos presenciais.

O sistema foi desenvolvido em parceria entre o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) e o curso de Sistemas de Informação, com participação direta de alunos da instituição. A iniciativa integra tecnologia, gestão e formação acadêmica, demonstrando o potencial da universidade em criar soluções práticas voltadas à sua comunidade.

Com a nova plataforma, os usuários poderão adquirir créditos para as refeições de maneira 100% online, utilizando dispositivos móveis ou computadores, sem a necessidade de deslocamento até o ponto físico de venda. O processo é simples: basta acessar o sistema, realizar o cadastro e efetuar a compra dos créditos desejados.

Segundo a instituição, a medida representa um passo importante para modernizar os serviços oferecidos e facilitar o dia a dia dos frequentadores do RU. “Essa iniciativa mostra a força da universidade, que une tecnologia, gestão e formação acadêmica para oferecer soluções práticas à comunidade estudantil”, destacou a Ufac em comunicado.

A expectativa é que o novo sistema reduza a burocracia e o tempo de espera, além de melhorar a experiência dos usuários. “Mais agilidade, mais autonomia e menos filas no restaurante universitário”, reforçou a universidade.

O sistema já está disponível para acesso, e a Ufac convida os estudantes e servidores a conhecerem e testarem a nova plataforma, que marca uma nova etapa na integração entre inovação tecnológica e serviços acadêmicos.