03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

UFAC realiza 6ª Expedição Geográfica em comemoração aos 10 anos do projeto; veja vídeo

Atividades ocorrem entre 1º e 25 de outubro, com visitas técnicas e estudos em nove estados brasileiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Universidade Federal do Acre (UFAC) iniciou no dia 1º de outubro a 6ª Expedição Geográfica, que neste ano marca os 10 anos de realização do projeto. A coordenação é do professor doutor Waldemir Lima dos Santos e a programação se estende até o dia 25 deste mês, totalizando 25 dias de atividades.

De abrangência nacional, a expedição contempla visitas técnicas, observações e estudos de campo em diferentes regiões do Brasil. O roteiro inclui deslocamentos e análises sobre transformação da paisagem, organização do espaço, impactos socioambientais, aspectos econômicos e culturais.

Estudantes e professores da UFAC participam da 6ª Expedição Geográfica, que percorre nove estados brasileiros em outubro/Foto: João Pedro Mendes

O percurso começou em Rio Branco (AC), passando por Porto Velho (RO) e segue por diversas localidades, com destaque para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT), visitas a universidades como a UFMG, UFPB, UEPB, UFRN e UFPE, além de instituições culturais e científicas.

A programação também prevê atividades em Brumadinho (Inhotim), observações no local do acidente da mina em Minas Gerais, visita à Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV (BA), análises no Planalto da Borborema, falésias, Ponta do Seixas e no Parque Eólico Vale dos Ventos.

Ao todo, a expedição passará por nove estados brasileiros: Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Participam estudantes e professores, com objetivo de integrar teoria e prática em campo, além de fortalecer vínculos acadêmicos com universidades e centros de pesquisa.

De acordo com a coordenação, as expedições possibilitam contato direto com diferentes biomas, promovem ensino, pesquisa e extensão, e oferecem aos alunos vivências acadêmicas de alto impacto.

O retorno está previsto para os dias 19 a 25 de outubro, percorrendo novamente cidades da Bahia, Goiás, Mato Grosso e Rondônia até a chegada a Rio Branco (AC).

O roteiro completo pode ser acessado no documento anexo:

ROTEIRO_PLANEJADO_OUTUBRO_JOÃO PESSOA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost