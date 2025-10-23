UFC 321: brasileira pode alcançar marca histórica de Fabrício Werdum

A brasileira Mackenzie Dern pode chegar a um patamar maior do que imaginava neste sábado (25/10). A lutadora peso-palha disputará o cinturão, que no momento está vago, com a compatriota Virna Jandiroba, no UFC 321. Caso vença a disputa, será a primeira mulher a ser campeã mundial de jiu-jitsu, do ADCC e do UFC.
A única pessoa a alcançar essa marca foi o ex-lutador Fabrício Werdum, quando se tornou campeão do UFC em 2015. Assim como Dern, o gaúcho conquistou primeiro os dois principais títulos do jiu-jitsu, antes de chegar ao topo do MMA.
Mackenzie teve o jiu-jitsu como porta de entrada para o MMA. A brasileira, nascida nos Estados Unidos, é uma das maiores referências atuais do grappling.