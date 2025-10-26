UFC 321: Dana White indica nova data após luta principal ser suspensa

A luta principal do UFC 321, nesse sábado (25/10), em Abu Dhabi, foi encerrada sem resultado (no contest) devido a uma dedada no olho do campeão Tom Aspinall. A arbitragem, no entanto, avaliou que o gesto proferido por Ciryl Gane foi acidental e não desclassificou o francês. O presidente da insituição, Dana White, disse que a revanche deve acontecer no próximo evento.

Aspinall sofreu uma dedada no olho

Ciryl Gane e Tom Aspinall se enfrentavam pela luta principal do UFC 321

Tom Aspinall é campeão dos peso-pesados

O embate valia o cinturão peso-pesdado e era a primeira vez que Aspinall o defendia, desde que tomou posse oficial em junho deste ano. Dana White lamentou a maneira em que a luta tão aguardada foi encerrada, mas garantiu que haverá uma revanche e que será realizada “o mais rápido possível”.

“Os dois estão em forma, tirando o problema com o olho do Aspinall. Nenhum dos dois está machucado. Acho que haverá bem mais interesse na revanche após virem que o Tom estava sangrando. Tom não quis continuar na luta. A revanche é bem interessante”, avaliou o presidente do UFC.