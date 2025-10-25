25/10/2025
UFC: Aspinall defende título pela 1ª vez; brasileiras disputa cinturão

Escrito por Metrópoles
ufc:-aspinall-defende-titulo-pela-1a-vez;-brasileiras-disputa-cinturao

O UFC 321 vai contar com dois duelos de cinturões em jogo. O octógono de Abu Dhabi vai receber o evento neste sábado (25/10), tendo como luta principal o combate entre Tom Aspinall e o desafiante Ciryl Gane, pelo peso-pesado. O evento também definirá a nova campeã do peso-palha e a briga é entre duas brasileiras, Mackenzie Dern e Virna Jandiroba.

Aspinall se prepara para defender o título pela primeira vez. O britânico se tornou oficialmente campeão dos até 120kg em julho deste ano, quando Jon Jones anunciou aposentadoria. Anteriormente, ele era considerado apenas o dono interino do cinturão.

O oponente, Gane, também já foi o campeão temporário da categoria, em 2021. O veterano é número um no ranking dos peso-pesados e irá tentar pegar o cinturão permanente pela primeira vez.

A clássica rivalidade entre Inglaterra e França irá invadir o cage. Aspinall tentará manter a invencibilidade que perpetua desde 2022, enquanto Ciryl não é derrotado há dois anos.

Brasil no topo

A soberania de Zhang Weili no peso-palha chegou ao fim. A chinesa subiu de categoria, para o mosca, e abriu as portas para uma nova campeã se instaurar. A disputa será 100% brasileira. A top um, Virna Jandiroba irá enfrentar a 5ª colocada do ranking, Mackenzie Dern.

No topo da lista na categoria, a baiana tem o cartel impressionante de 22 vitórias contra somente três derrotas. Além disso, entra no octógono com cinco lutas de invencibilidade. Mas o desafio pela frente não será fácil. Mackenzie está a um passo de se tornar a primeira mulher e segunda pessoa no UFC a conquistar o cinturão, mundial de Jiujitsu e ADCC.

A brasileira, nascida e criada nos Estados Unidos, é referência no grappling e pode chegar a marca histórica de Fabrício Werdum, caso completar a tríplice conquista. No entanto, o cartel de Dern não é como o da adversária, com 15 vitórias e cinco tropeços.

