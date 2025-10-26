26/10/2025
UFC: Jon Jones aceita lutar contra Poatan na Casa Branca

Escrito por Metrópoles
Lenda do MMA, Jon Jones quebrou o silêncio sobre a possibilidade de enfrentar Alex Poatan no UFC Casa Branca. O americano aceitou o desafio do atual campeão dos meio-pesados (93 kg).

Em publicação nas redes sociais na noite desse sábado (25/10), Jon “Bones” Jones admitiu que gostaria de lutar contra o brasileiro, o chamando para “dançar”

“Alex (Poatan), eu adoraria trazer o mais alto nível de habilidade para a Casa Branca. Agradeço o respeito que você demonstrou, vamos dançar”

Jon Jones, ex-campeão dos pesos-pesados do UFC.

Poatan atual campeão dos meio-pesados do UFC.

“Alex (Poatan), eu adoraria trazer o mais alto nível de habilidade para a Casa Branca. Agradeço o respeito que você demonstrou, vamos dançar”, disse Jones.

O aceite acontece após o desfecho inesperado da luta pelo cinturão dos pesos-pesados (120 kg) no UFC 321, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ciryl Gane atingiu Tom Aspinall com uma dedada no olho e o duelo terminou sem resultado.

Depois do evento, também pelas redes sociais, Poatan sugeriu um duelo contra Jones, o que foi prontamente aceito pelo ex-campeão do UFC nas categorias peso meio-pesado (93 kg) e peso-pesado (120 kg).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a disputa do UFC Casa Branca para o dia 14 de junho de 2026, como celebração dos 260 anos da independência do país. O feriado é comemorado em 4 de julho, mas Trump escolheu este dia por marcar o seu aniversário.

