07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

UFC pune Conor McGregor com punição de 18 meses de inelegibilidade

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ufc-pune-conor-mcgregor-com-punicao-de-18-meses-de-inelegibilidade

A Combat Sports Anti-Doping (Csad) informou, nesta terça-feira (7/10), a punição de 18 meses de inelegibilidade para Conor McGregor de por violação as politicas de anti-dopagem do UFC (ADP).

A organização informou que a punição ocorreu pois o atleta não compareceu em nenhuma das três tentativas de coleta de amostras biológicas em um período de 12 meses em 2024, o que constitui uma violação do ADP do UFC.

Leia também

Mesmo com as suas ausências, McGregor cooperou com as investigações da Csad, onde assumiu a responsabilidade e forneceu informações detalhadas que contribuíram para compreender as ausências. Diante disso, sua pena, que seria de 24 meses, foi reduzida para 18.

3 imagensConor McGregorFechar modal.1 de 3

Conor McGregor é ex-campeão de duas categorias

Leonardo Fernandez/Getty Images2 de 3

Conor McGregor

Reprodução/Instagram3 de 3

Gilbert Carrasquillo/GC Images

A duração da suspensão será contado a partir do dia 20/9 de 2024, última data em que tentaram realizar os testes. Com isso, ele ficará livre em 20 de março de 2026, o que não impediria a possível participação do lutador no UFC da Casa Branca, tendo em vista que o evento acontecerá em 14 de junho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost