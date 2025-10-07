UFC pune Conor McGregor com punição de 18 meses de inelegibilidade

A Combat Sports Anti-Doping (Csad) informou, nesta terça-feira (7/10), a punição de 18 meses de inelegibilidade para Conor McGregor de por violação as politicas de anti-dopagem do UFC (ADP).
A organização informou que a punição ocorreu pois o atleta não compareceu em nenhuma das três tentativas de coleta de amostras biológicas em um período de 12 meses em 2024, o que constitui uma violação do ADP do UFC.
Mesmo com as suas ausências, McGregor cooperou com as investigações da Csad, onde assumiu a responsabilidade e forneceu informações detalhadas que contribuíram para compreender as ausências. Diante disso, sua pena, que seria de 24 meses, foi reduzida para 18.
A duração da suspensão será contado a partir do dia 20/9 de 2024, última data em que tentaram realizar os testes. Com isso, ele ficará livre em 20 de março de 2026, o que não impediria a possível participação do lutador no UFC da Casa Branca, tendo em vista que o evento acontecerá em 14 de junho.